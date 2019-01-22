崔天凱：美國不干預兩岸統一　從長遠看最符合其國家利益

中國駐美大使崔天凱18日（上周五）在美國亞特蘭大卡特中心出席紀念中美建交40周年國際研討會，並於同日接受鳳凰衛視採訪，就中美關係、兩岸關係等問題發表意見。 崔天凱表示，在台灣問題上，美國不出面干預中國的和平統一進程，讓台灣問題由中國人自己解決，從長遠看其實最符合美國國家利益。

崔天凱18日在美國亞特蘭大卡特中心出席紀念中美建交40周年國際研討會。（視覺中國）

在中美關係的問題上，崔天凱接受採訪時表示，從歷史角度看，中美關係始終處在不斷磨合著向前走的狀態。中美建交40年，兩國間曾發生不少問題，世界也發生了很多變化，例如冷戰結束，還有幾次金融危機，都對兩國關係產生了一些外部影響。中美在不斷處理這些問題中始終保持總體合作態勢，始終讓雙邊關係能夠不斷克服困難往前走。他相信2019年甚至此後，中美關係應該也是這樣一個狀態。

在兩岸關係的問題上，崔天凱表示台灣問題從一開始就是中美關係中最重要最敏感的問題，美國在中美三個聯合公報中承諾執行一個中國政策，這構成了中美關係的政治基礎。這個政治基礎一旦遭到破壞，將不可避免地損害甚至動搖整個中美關係，這已經被過去幾十年的歷史所證明，今後也會是這樣。

崔天凱又稱，美國不出面干預中國的和平統一進程，讓台灣問題由中國人自己解決，從長遠看其實最符合美國國家利益。因為這樣美國就不用擔心會和中國產生衝突，或有人把美國故意拖進台海緊張局勢。而且統一後的中國對亞太地區和平穩定和世界經濟發展是有利的，給美國帶來的機遇一定會比現在更多。

（觀察者網）