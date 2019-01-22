荷蘭政府聲援加拿大拘押孟晚舟　中方：以雙重標準對待法治

荷蘭政府在1月10日發表聲明支持加拿大拘押華為副董事長孟晚舟，又對中國拘押兩名加拿大公民的動機感到擔憂。兩名加拿大公民為前外交官康明凱（Michael Kovrig）及商人斯帕弗（Michael Spavor）。 中國駐荷蘭大使館在18日回應稱，荷蘭等國家以雙重標準對待法治，本身就是對法治的不尊重。相關國家應摒棄雙重標準和偏見。

中國拘留加籍商人斯帕弗（左）和前外交官康明凱（右）。（資料圖片）

荷蘭政府的聲明稱，孟晚舟在加拿大得到了公平、不偏頗、以及透明的司法待遇。加拿大的行為符合其擔負與美國的引渡法律責任。荷蘭政府認為，法治是所有社會能夠平穩安全發展的基礎，並對中國拘押兩名加拿大公民的動機感到擔憂。他們也同樣應該得到公平、不偏頗、以及透明的對待。

中國駐荷蘭大使館的聲明表示，中國是法治國家，中方堅持依法維護在華外國公民的安全與合法權益。加拿大公民康明凱和斯帕弗因為涉嫌從事危害中國國家安全的活動而被依法採取強制措施，中國辦案機關始終堅持依法公正處理，並依法保障他們的各項合法權益。中方強烈敦促有關國家切實尊重中國司法主權。

聲明又稱，荷、加等西方國家應摒棄雙重標準和偏見。加拿大方面在承認孟晚舟沒有違反加拿大法律的情況下，根據別國意志無理、錯誤地拘押孟晚舟。中國人民對這一行徑表示強烈憤慨。荷蘭等有關國家以雙重標準對待法治，本身就是對法治的不尊重。

（綜合報道）