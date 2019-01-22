【佳士工潮】聲援團4成員失踪數月後現身　拍片認罪稱「被洗腦」

自去（2018）年夏天，深圳佳士公司爆發工潮，許多內地大學生組成聲援團表示支持，但之後許多聲援團成員「被消失」。 20日，佳士工人聲援團在網上發文表示，廣東警方強迫北京大學畢業生岳昕、中山大學碩士畢業生沈夢雨等4名成員拍攝認罪影片，他們在影片中被迫承認「做出違法行為」，是「被激進組織洗腦」所致。

當初佳士工潮激起千層浪，圖為學生團體所製。（佳士工潮推特）

這4名成員包括岳昕、北大醫學部畢業生顧佳悅、中山大學碩士畢業生沈夢雨、南京農業大學畢業生鄭永明。2018年8月起失聯，引發國際輿論關注。

佳士工人聲援團官網21日發文指出，日前聲援團部分成員遭到國家安全部門約談，被要求觀看一部岳昕、顧佳悅、鄭永明、沈夢雨4位聲援團成員的「認罪視頻」，片長約30分鐘。

文章稱，這整段影片中，顧佳悅、沈夢雨臉色蒼白、眼上帶著一道道黑圈，眼光呆滯、口齒不清，在自述說出認罪聲明時如同背稿子一般，還經常停頓，頻繁地眨眼，似乎記不起自己接下來要說什麼，好像需要努力地回憶。

圖為佳士工人聲援團岳昕。（翻攝網絡）

4人在影片中說，他們之所以做出「違法」行為，是因為「被激進組織洗腦」所致；這個組織既有沈夢雨在中山大學遇到的工人團體，又包括岳昕等人在北京、南京各地見到的學生社團。

這4人說，他們被洗腦的方式「極為別致」，內容是「學習各個社會問題的矛盾、尤其是關於工人等生活情況，進入工廠打工實踐、加深對剝削的痛恨，對比學習中國前30年的社會主義建設路程、否定改革開放。」

4人在影片表示，他們「被洗腦成功」後，就參與了這個激進組織為他們指派的任務。譬如，顧佳悅在網上開辦了博客論壇，報導國內發生的工人維權事件；沈夢雨進到工廠裡，和工人同吃同喝；岳昕則是帶頭示範，組建聲援團。總之，這些同志為了工人們生活權益提高的一切努力，都變成了某個組織對他們的要求、驅使。

圖為佳士工潮北大醫學部畢業生顧佳悅。（翻攝網絡）

影片最後，4人還對自己的行為和思想進行了表態，說自己認識到了自己的「違法本質」，自己的思想是「極端的、錯誤的」，現在社會的進步正在解決各種矛盾，自己卻被「幕後黑手」為了滿足自己的野心而利用，「妄圖顛覆政權，破壞國家安定」，自己難逃法律制裁等等。

岳昕還在影片中說，她是在學校活動中受激進左翼思想影響，因此進廠打工，組織生活改造。去年8月5日被指派去佳士工人聲援團，參與一系列活動，發表含有不實資訊與比較誇張描述的文章，並聯絡境外記者媒體。

圖為佳士工潮聲援團成員鄭永明（左）、沈夢雨（右）。

岳昕在影片中稱自己承認違法，並要與這樣的思想和組織「徹底決裂」。她若有機會的話，會站出來批判與揭露。她還說，「中國共產黨是在新時代以人民為中心，保證社會穩定基礎上，促進發展」，她以後會「更加和黨站在一起」。

對四人拍攝影片認罪一事，佳士工人聲援團痛批廣東警方是「惡黑勢力」，強迫在獄中受苦的同志拍攝，妄圖使用這個影片來對堅持鬥爭的人們進行分化和震懾。

他們呼籲廣東警方，不要再用「認罪視頻」掩飾自己的罪惡：「你們的唯一出路，是立即釋放被捕同志，向政府、向全國人民如實坦白你們的罪行」。

（綜合報道）