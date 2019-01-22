【習五點．分析】崔天凱對美喊話　台灣問題是中方「紅線」

國家主席習近平在本月初發表對台重要講話，提出「習五點」，表示以「一國兩制」統一台灣是實現國家統一的最佳方式。這篇講話可以視為大陸宣告啓動兩岸統一進程，不僅在台灣引起激烈討論，美國白宮方面也回應稱反對使用武力脅迫台灣。 中國駐美大使崔天凱本月18日在美國出席紀念中美建交40周年座談會時，發表講話稱：「台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題」。他又提到習近平的對台講話，這顯示「習五點」不只是說給台灣聽，也是說給美國聽，台灣問題是中方「紅線」，和貿易戰之類利益問題的性質並不相同。

習近平在《告台灣同胞書》四十周年紀念會上提出五項對台政策主張。（路透社）

習近平發表對台講話後，官媒《人民日報》隨即發表社論，指講話「宣示了堅決反對台獨分裂、外來干涉的嚴正立場，重申中國政府、中國人民維護國家主權和領土完整的堅定決心和強大能力」，如同不點名警告域外勢力。

值得注意的是，本年適逢中美建交40周年，崔天凱日前選擇在紀念中美建交40周年座談會上發表有關台灣問題的講話，意義之大更可想而知。崔天凱明確地表示「台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題」，並強調一個中國政策依然是中美關係的政治基礎。

他更提到習近平在對台講話中重申，中國實現國家統一、反對任何外來干涉的堅定決心。由此可見，毫無疑問中美關係未來能否保持穩定，將取決於這條紅線能否得到遵守。

崔天凱在紀念中美建交40周年座談會上表示，「台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題」。（《中國日報》）

「核心利益」議題無談判餘地

結合官媒社論和崔天凱的講話，中方向台灣和美國發放的訊號已經非常清晰易明。中方近年來提倡構建「中美新型大國關係」，提倡「不衝突、不對抗，相互尊重和合作共贏」，同時相互尊重彼此的核心利益。

在圍繞中美兩國的大多數紛爭中，當中包括如今正打得如火如荼的貿易戰，這些利益問題都是可以透過談判和妥協來解決的。然而當涉及到如台灣問題之類主權議題，性質屬於中方「核心利益」，中方明顯不會就此退讓的，必然表明兩岸統一議題不是美方可用來討價還價的籌碼。