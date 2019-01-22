【華為孟晚舟被捕】環時：中國遠強於加拿大　加方自戀又誤讀世界

據加拿大《環球郵報》（The Globe and Mail）消息，加拿大駐美國大使大衛．麥克諾頓（David MacNaughton）表示，華盛頓已通知加拿大，美方即將申請引渡華為副董事長孟晚舟。 中國官媒《環球時報》22日就此發表社評，題為〈若引渡孟晚舟，只會加劇對抗〉，認為麥克諾頓一直推動盡快引渡孟晚舟至美國，以期加拿大脫離困境：「加方一直說這是法律，他們應該為自己的虛偽和裝腔作勢而感到羞恥，他們在玷污人們通常對法律精神的認識。」

中國拘留加籍商人斯帕弗（左）和前外交官康明凱（右）。（資料圖片）

社評進而表示：「我們認為這位大使把事情做反了。目前離美國申請引渡孟晚舟的最後期限還剩下不到10天，美國政府又在關門中，美方出於種種原因，顯然對引渡孟晚舟不太積極，它在拖。那位大使沒有促使將事情拖過最後期限，而是扮演了催促美國早點把孟晚舟帶走的角色。」

環時：自己欠下的賬就不用還？

《環時》指就美國引渡申請，孟晚舟還可以抗辯，一拖可能就持續幾年，社評又反問：「把孟晚舟交給美國，加拿大就沒事了？」《環時》稱麥克諾頓和一些加拿大精英太「自以為是」：

加方不顧國際法準則和中加友好關係，僅憑美加引渡條約就幫美迫害中國企業高管，怎麼可能把人送走，自己欠下的賬就不用還了呢？

社評更警告，一旦加拿大將孟晚舟引渡給美國，只會遭到中國的猛烈報復，讓中加關係蒙上更大的損失。

謝倫伯格犯走私毒品罪在中國被重判死刑。（微博）

指「中加的法律是平等的」

孟晚舟被捕後，中國先後拘捕加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）及商人斯帕弗（Michael Spavor），此後，涉嫌販毒的加拿大公民謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）又被大連市中級人民法院判處死刑。

《環時》就此表示，中國按本國法律處理被捕加拿大人，而加拿大是「在幫著美國」拘捕孟晚舟：「中加的法律是平等的，而中國的國家實力又遠強於加拿大。加方希望中國接受它強加給北京的邏輯，它在法律和道義上過於自戀，既誤讀世界，也高估自己。」