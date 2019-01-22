落實「習五點」　2019年對台工作會議：絕不為台獨留下任何空間

中共總書記習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上提出「習五點」對台工作綱領後，2019年對台工作會議今天（22日）在北京舉行，中共中央政治局常委、全國政協主席、中共中央對台工作領導小組副組長汪洋表示，2019年台海形勢更加複雜嚴峻，堅決貫徹執行中共中央對台工作決策部署，堅持和平統一、一國兩制方針，絶不為各種形式的台獨分裂活動留下任何空間。

1月22日，2019年對台工作會議在北京舉行。中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋出席會議並講話。（新華社）

汪洋強調，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹中共十九大精神和習近平對台工作的重要論述，全面貫徹落實習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的重要講話精神，堅決貫徹執行中共中央對台工作決策部署，堅持「和平統一、一國兩制」方針，堅持一個中國原則，堅持穩中求進總基調，努力推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程。

汪洋指出，2019年台海形勢更加複雜嚴峻。要堅持體現一個中國原則的「九二共識」，推動兩岸關係和平發展。要堅決維護國家主權和領土完整，絕不為各種形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。要深化兩岸融合發展，持續擴大兩岸交流合作，全面落實惠及台灣同胞的政策措施。要繼續拓寬兩岸青年交流渠道，為台灣青年到大陸學習、就業、創業、交流提供更多機會、創造更好條件。要切實加強對台工作系統政治建設、隊伍建設、作風建設、廉政建設，不斷提高對台工作能力和水平。

中共中央政治局委員、中央外辦主任楊潔篪主持會議。國務委員王毅出席會議。中共中央台辦、國務院台辦主任劉結一作工作報告。