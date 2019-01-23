「百名紅通」已逾半數落網　社科院專家：剩下多是難啃「硬骨頭」

中國政府近年加強追緝涉嫌違法潛逃海外的「外逃人員」。最近數據顯示，中國「天網2018」行動共追回1335名外逃人員，當中包括5名「百名紅通人員」，追贓金額逾35億人民幣。 截至目前，「百名紅通人員」已有56人落網。有專家直言，這顯示追逃防逃追贓工作取得巨大的成效，但剩下的44個「紅通人員」有很多是難啃的「硬骨頭」，2019年將真正考驗中國的追逃智慧。

「百名紅通人員」已有56人落網。（資料圖片）

2014年1月，中共中央總書記、國家主席習近平在十八屆中央紀委三次全會上強調：「不能讓國外成為一些腐敗分子的『避罪天堂』，腐敗分子即使逃到天涯海角，也要把他們追回來繩之以法」。此後，代號「獵狐」、「天網」的國際追逃追贓行動展開；2015年4月，國際刑警組織中國國家中心局公布針對100名涉嫌犯罪的外逃國家工作人員、重要腐敗案件涉案人等人員「紅色通緝令」，俗稱「百名紅通人員」，加大全球追緝力度。

截至目前，「百名紅通人員」已有56人落網。《法制日報》引述北京大學廉政建設研究中心副主任莊德水表示，這突顯追逃防逃追贓工作取得巨大的成效，體現當前「全面從嚴治黨」的基本精神，一方面加強國內反腐，開闢國內反腐的戰場；另一方面開闢國際反腐的戰場，實現國內反腐與國際反腐的協同。

專家建議動員外逃者親人作思想和心理疏導工作

中國社科院馬克思主義研究院副研究員田坤則表示，剩下的44個「紅通人員」有很多是難啃的「硬骨頭」，2019年將真正考驗中國的追逃智慧。需要有關部門更加側重「做足細功夫」，包括認真研究外逃人員所在國的法律，通過多種方式加強反腐敗國際合作，特別是雙邊合作，取得外逃人員所在國政府尤其是司法部門的信任。

莊德水認為，隨著追逃防逃追贓工作的推進，接下來的難度可能會越來越大，「剩下的都是一些負隅頑抗的人」。他建議，可發動他們的親人做好其思想工作和心理疏導工作，讓他們真正服從中央的號召，主動接受法律的懲處。

（法制日報）