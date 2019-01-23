【秦嶺違建別墅案】中紀委：趙正永是可恥的政治兩面人、兩面派

被指涉及「秦嶺違建別墅案」及「陝西千億礦權案」的陝西前省委書記趙正永，早前已「落馬」受查。 而中紀委機關媒體《中國紀檢監察》雜誌日前刊文指，趙正永以嚴重違紀違法行為向中央和人民交上了「零分答卷」，也被定格為可恥的政治兩面人、兩面派。

陜西前省委書記趙正永。（資料圖片）

文章指出，形式主義、官僚主義是目前中共內存在的突出矛盾和問題，是阻礙中共的路線方針政策和中央重大決策部署貫徹落實的「攔路虎」、「絆腳石」，堪稱中共和人民的大敵。

文章稱，央視新聞專題片《一抓到底正風紀》就披露了「秦嶺違建別墅案」的整治始末，已經落馬的陜西省委原書記趙正永2014年在任時接到中共總書記習近平的重要批示，卻沒有在省委常委會上進行傳達學習，也沒有進行專題研究，只是簡單地批示省委督察室會同西安市委盡快查清、向中央報送材料，導致違建別墅問題長期整而未治、禁而不絕。

更諷刺的是，趙正永在2014年3月還曾發表署名文章，大談「杜絕在貫徹中央決策部署上打折扣、做選擇、搞變通」，甚至還寫「無論制定的目標多麽宏偉，給出的承諾多麽誘人，如果說而不做、決而不行、抓而不緊，就等於零」。

文章指出，他以嚴重違紀違法行為向中央和人民交上了「零分答卷」，也被定格為可恥的政治兩面人、兩面派。領導幹部必須深刻認識，形式主義、官僚主義是表象，不講政治才是根本。要把力戒形式主義、官僚主義作為必須堅決履行的政治責任，以實際行動確保中央政令暢通、令行禁止。