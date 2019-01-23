【華為孟晚舟被捕】環時：加方應在引渡最後期限有所作為

據加拿大《環球郵報》（The Globe and Mail）周二（22日）消息，美國已經通知加拿大政府，將正式提出引渡華為副董事長孟晚舟的請求。 不過，官媒《環球時報》在周一（21日）的社評中指出，若加方未能在1月30日以前收到上述申請和相關證據，按照美加引渡協議，就應結束對孟晚舟的拘押。社評強調，加方應在剩下的不到10天內有所作為，儘量實現孟晚舟事件的平穩結案，給中加關係回到正軌創造機會。

中加關係近期因華為孟晚舟風波及加國公民被拘等事件而持續緊張。（視覺中國/資料圖片）

指加方「咪高峰外交」無用

《環球時報》在社評中指出，美方是有可能在最後期限到來之前提出引渡要求，然而加方仍在加緊鼓動盟國的外交支持，加外長方慧蘭計劃前往達沃斯經濟論壇「告狀」，對中國以涉嫌危害國家安全拘捕2名加拿大人、判處1名加毒販死刑進行攻擊。

文章指出，中國沒有把逮捕2名加拿大人和對毒販的死刑判決與孟晚舟案聯繫起來，加方卻硬把它們相聯繫，中國只會置之不理。2名遭逮捕的加拿大人都是涉嫌在中國犯下罪行，那名毒販的情況更是嚴重違反中國法律，加拿大方面只是在無理取鬧。無論加方的「咪高峰外交」是否能在西方產生渥太華希望的輿論效果，對中國都不會起作用。

文章指出，孟晚舟被拘押以來，加拿大被夾在美中兩大國中間，但它迄今的外交鬥爭方向都指向了中國，人們幾乎看不到加方在外交和輿論上向美方施壓，而加方本應存在這方面的一定能力。加拿大政府和輿論都有些迷失方向，他們沒有反思美方對加方的坑害，亦沒有嘗試影響、改變美方的決定。

2018年12月11日，在加拿大溫哥華被捕的華為副董事長孟晚舟，獲准保釋。（CTV / 美聯社）

孟晚舟若遭引渡 加將損失慘重

加方應美方要求拘押孟晚舟已經50天，但美方沒有迅速提出引渡申請，文章認為這總體反映了美方在猶豫，圍繞這件事沒有協調好。美國聯邦政府目前仍處在關門中，這為美方不申請引渡孟晚舟提供了台階。

文章建議，加方需要在最後的不到10天裏有所作為，儘量實現孟晚舟事件的平穩結案，給中加關係回到正軌創造機會。但若孟晚舟在臨近1月30日才被引渡，加方就將慘輸，其損失比剛抓孟晚舟就向美國引渡還要大。

文章最後呼籲，中加兩國無冤無仇，中國一直視加拿大為最好的西方朋友之一，加拿大應當做出充分冷靜和理性的後續選擇，推動僵局的最終打破。

（環球時報）