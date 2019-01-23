中國經濟學者吳敬璉：政府過度干預經濟將動搖民眾對未來信心

中國知名自由派經濟學者吳敬璉日前在北京一場論壇上對「國家資本主義」（state capitalism）發出警告，擔憂政府過度干預經濟、將動搖民眾對國家經濟未來的信心。

中國知名自由派經濟學者吳敬璉直指政府伸手干預經濟、將動搖人們對國家經濟未來的信心。（視覺中國/資料圖片）

國家掌控經濟終失敗

據本港《南華早報》報道，現年89歲的吳敬璉日前在自由派民間智庫「洪範法律與經濟研究所」(Hongfan Institute of Legal and Economic Studies)主持的北京會議上，透過事先錄影的片段發表上述看法。

他指出，由國家掌控經濟、很容易就會引發「裙帶資本主義」(crony capitalism，又稱官僚資本主義、朋黨資本主義)，不但讓人想起50年代民間資產遭國家接管的情況，這最終也會跟前蘇聯的計劃經濟一樣，以失敗收場。

吳敬璉強調，中國追求的改革與方向是不同的，中國追求的是市場經濟。單純的高喊改革開放是無法真正實現改革開放的。通過分析很多細節性問題，得到教訓的時候才能實現改革開放。

吳敬璉強調，中國追求的改革與方向是不同的，中國追求的是市場經濟。（資料圖片）

吳未被列入中央改革開放百人榜

據經濟學者胡星斗表示：「吳教授的講話擊中了要害。中國要想實現現代化，擺脫經濟、政治、社會、外交等困境，要擺脫這些危機，要走一條健康發展的道路。就必須對目前社會的性質做出準確判斷，不能是鴕鳥政策。吳敬璉教授的說法，是中國有識之士的共識。」

而已故中共領導人胡耀邦之子胡德平亦在同一個場合提到，中國領導層應該從前蘇聯的錯誤中學習。他直指，前蘇聯致命的錯誤之一，就是高度集權的中央政治體系，另一錯誤則是僵化的經濟系統；並非所有社會主義國家，都必須執行計劃經濟。

據資料顯示，吳敬璉是國務院發展研究中心的常務幹事，深受中國部分最具權威的財務幹部敬重，與人行行長易綱、中國銀行保險監督管理委員會主席郭樹清有密切的工作關係。在國務院副總理劉鶴創立的經濟俱樂部中，吳敬璉也是重要成員。不過，吳敬璉過去雖深具影響力，目前卻不清楚中央最高決策者、是否仍願意聽取他的建言。北京最近決定表揚100名對改革開放有傑出貢獻的個人時，吳敬璉並未列入其中。