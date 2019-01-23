美國前總統卡特：中國對美國繁榮至關重要

在中美建交40周年之際，「美國之音」22日發表了對美國前總統卡特的專訪。 卡特就目前的中美關係、美國政府對台軍售和中國限制宗教自由等話題發表看法。他盛讚鄧小平，並對中國經濟成就表示肯定。他指中國對美國繁榮至關重要，不過兩國關係在特朗普政府手中有所退步。

1979年1月31日，鄧小平與卡特在華盛頓簽署中美兩國政府間第一個正式合作協定《中美科技合作協定》。（資料圖片）

卡特回憶了1979年與中國建交的歷史，他盛讚時任中國領導人鄧小平，稱鄧小平「大度、開放和魅力」，有「善意、腳踏實地和誠實的個性」，他還表示，「鄧小平和我成為真正的好朋友。我們互相仰慕。」

1979年中美建交後，美國國會通過《與台灣關係法》並由卡特簽署生效。卡特在採訪中就此表示，《與台灣關係法》保護了台灣和美國的利益，美國與台灣繼續保持商業關係，另外一個承諾是不向台灣出售可能攻擊中國大陸的進攻性武器。他說：「我完全遵守了這一承諾，但我的一些繼任者，我就不說都有誰了，或許出現了一點偏離。」

針對記者提及中國限制宗教自由及人權問題，卡特表示，中國情況較以前有所改善，但維吾爾人的情況非常令人難過。卡特稱，「中國仍然存在一些問題，他們正在試圖克服」。

批評美國花費過多財力進行戰爭

他又指，中國自1979年以後就沒有發生過戰爭，而美國則花了幾萬億、幾萬億的美元在伊拉克等地打仗。卡特盛讚中國發展成就，他說中國在過去這段時間做的非常好，不止將基礎建設發展到一個令人欽佩的水準，甚至幾乎完全擺脫了極端貧窮的狀態。他認為在未來一兩年內，習近平將宣布所有中國人民都擺脫了貧窮，這「是一個出色的成就」。卡特稱，中國十分有智慧地運用了他們的巨大財力，而美國卻把很多財力花在不必要的戰爭上。

卡特也談及兩國間的貿易戰。他說，希望貿易談判能改善美中兩國的經濟。他指出，當美國無法與中國好好相處時，這會傷害兩國，不是只有中國，也會在經濟上損害美國。

卡特指，長遠來看，美國人民會發現，與中國好好相處對美國自身的繁榮、和平與美好的生活來說至關重要，不過「在特朗普總統政府下，我們關係暫時有所退步。」