【華為孟晚舟被捕】環時放狠話：若引渡成事　中國將報復美加

美國司法部發表聲明指，美國將繼續尋求引渡孟晚舟，並將遵守美加引渡條約規定的期限。這意味著美方在本月30日之前正式申請引渡孟晚舟的概率已經非常高。 對此，官媒《環球時報》發表評論文章，稱中國須放棄幻想，準備圍繞孟晚舟案打一場「持久戰」，而中國對美加的報復行動也是「不留懸念」；又稱拘捕孟晚舟是一場出於政治動機的迫害，但最終「柳暗花明」的希望不應被放棄。

應美國方面要求，任正非之女、華為高管孟晚舟去年12月被加拿大警方扣留。（視覺中國）

文章以〈要準備圍繞孟晚舟案打一場持久戰〉為題，開首先指出，加拿大向美國引渡孟晚舟，將意味著美加圍繞事件與中國的衝突將進一步升級，中方須放棄幻想，做好更複雜鬥爭和博弈的準備。

文章稱，首先中國政府和輿論需繼續加強對美加行為違反基本法律精神的揭露和譴責，向它們保持外交和輿論壓力，不能讓美加的「詭辯」在國際上暢行無阻；又說抓孟晚舟是美國打壓華為系列行動的一部分，「全世界稍有頭腦的人對此看得很清楚，美國就是在以法律之名行阻止中國高科技公司崛起之實。」如果孟晚舟引渡成事，中國會對美加雙方都開展報復行動，這必須讓他們清楚，不留懸念。

「迫害中國的國家都會付出代價」

文章提到，引渡孟晚舟的判決需時，抗辯、上訴等過程至少可以拖幾個月甚至幾年，強調華為作為一家民營公司，沒有能力與美加的國家體系對抗，但它可以在加拿大司法體系爭取最大限度的延長引渡程序。

文章續指，加拿大在「正常情況」下是講法治的國家，打壓高科技公司和迫害其高管的冤案，會有漏洞。此外，未來中美關係可能隨時發生變化，「最終柳暗花明的希望不應被放棄。」

文連結尾強調，拘捕孟晚舟開了極其惡劣的先例，中國如何反應將影響外界對中國國家力量和意志的認識，應一步一步採取對應行動，做到反擊的堅決和有條不紊。「要讓外界看清楚……迫害中國公民、侵犯中國利益的國家和力量都不會不付出代價，中國有能力和決心保持外界的這種預期。」