國家統計局：中國老齡化加劇　但仍有9億勞動力

中國國家統計局今（23）日刊文指出，2018年出生人口雖然比上年減少200萬人，但仍處於人口總量平穩增長期；勞動年齡人口下降、老齡化加深，近9億勞動力資源仍然豐富。

2018年出生人口減少200萬人，但中國人口總量仍然處於相對平穩的增長期。（資料圖片）

國家統計局今天在官網刊登了一篇，由人口和就業統計司司長李希如的署名文章，針對近期外界對中國人口是否進入減少期、人口紅利消失、老齡化加劇與就業人口減少等議題，逐一做出回應。

根據日前公布的數據，2018年末，中國總人口為13億9538萬人，比2017年末淨增530萬人。全年出生人口1523萬人，比2017年減少200萬人；死亡人口993萬人，比2017年微增7萬人。人口自然增長率3.81%，下降千分之1.51點。

李希如在文章指出，2018年出生人口減少200萬人，主要原因有兩個，一是育齡婦女持續減少，2018年15至49歲育齡婦女人數比2017年減少700多萬人；其中，20至29歲生育旺盛期育齡婦女減少500多萬人。

即便中國整體人口呈現老齡化，但仍有9億勞動力可支援。（資料圖片）

其次，是生育水準比2017年略有下降。「全面兩孩」的政策效應在2016年、2017年集中釋放，2018年效應弱化，二孩生育趨於平穩。受此影響，2018年二孩生育率下降，導致整體生育水準略低於上年。

李希如指出，中國育齡婦女規模仍然龐大，生育旺盛期育齡婦女接近1億人，今後一段時期每年的出生人口數量會繼續減少，但仍將明顯多於死亡人口數量，人口總量仍然處於相對平穩的增長期。

在勞動年齡人口部分，與2017年末相比，2018年的16至59歲勞動年齡人口減少470萬人；老年人口比重持續上升，60歲及以上人口增加859萬人，人口老齡化程度繼續加深。

文章指出，中國人口發展處於重大轉折期，隨著年齡結構的變化，自2012年起，勞動年齡人口的數量和比重連續7年出現雙下降，7年間減少了2600多萬人。2018年末全國就業人員總量也首次出現下降，預計今後幾年還將繼續下降。

李希如說，中國勞動年齡人口總量仍近9億人，就業人口總量仍達7.8億人，勞動力資源仍然豐富，將通過提高勞動參與率，擴大和保障就業等方式，發揮好現有勞動年齡人口和就業人口的作用。

（國家統計局）