馬雲獲新職：出任聯合國數字合作高級別小組聯合主席

21日（周一），聯合國數字合作高級別小組第二次全會在瑞士日內瓦召開，阿里巴巴董事局主席馬雲以該小組聯合主席身份主持會議。 馬雲表示，現在著手制定數字經濟監管規則，時機還遠未成熟。

數字合作高級別小組是聯合國在數字領域促進國際合作，推動全球數字經濟發展的重要機構。它的任務是推動各項相關建議，加強各國政府、私營部門、民間社會、國際組織、技術和學術界以及其他相關利益攸關方在數字空間的合作。

馬雲和梅琳達‧蓋茨擔任數字合作高級別小組的聯合主席。（阿里巴巴網站）

該小組於2018年7月成立，馬雲應聯合國秘書長古特雷斯邀請出任該小組聯合主席，另外一位主席是比爾‧蓋茨的妻子梅琳達‧蓋茨。這個高級別小組的成員共20名，包括全球網絡空間穩定委員會主席瑪麗娜‧卡尤蘭德，以及來自挪威、瑞士、阿聯酋和博茨瓦納等國的四位政府部長。

馬雲在21日的會議上提到數字經濟監管問題，他認為應留下充分空間，因為當前不少發展中國家的數字化進程尚未開始。他打比方說，「這就好像為一個三歲小孩做了一雙鞋子，這個小孩以後一輩子都要穿」，現在著手制定數字經濟監管規則，時機還遠未成熟。古特雷斯透過視像方式參與會議，並表示同意馬雲的看法。

除了數字合作高級別小組聯合主席之外，馬雲還身兼聯合國另外兩個職位，包括聯合國「可持續發展目標」倡導者及聯合國青年創業和小企業特別顧問。

（綜合報道）