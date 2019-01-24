習近平主持中央深改委會議：為明年改革成果繼續打硬仗　啃硬骨頭

中央全面深化改革委員會第六次會議昨日下午（23日）在京召開，中共總書記、國家主席習近平以委員會主任身份在會上指，要對標到2020年在重要領域和關鍵環節改革上取得決定性成果，「繼續打硬仗，啃硬骨頭，確保幹一件成一件」。

會議指出，在上海證券交易所設立科創板，並試點註冊制是實施創新驅動發展戰略、深化資本市場改革的重要舉措。（網上圖片）

設立上交所科創板

習近平又指，中共的十一屆三中全會及十八屆三中全會均是劃時代的，兩者分別開啟了改革開放和社會主義現代化建設歷史新時期，及開啟了全面深化改革、系統整體設計推進改革的新時代，未來要為全面完成中共十八屆三中全會部署的改革任務打下決定性基礎。中央政治局常委、中央全面深化改革委員會副主任李克強、王滬寧出席會議。

會議審議通過了《在上海證券交易所設立科創板並試點註冊制總體實施方案》、《關於在上海證券交易所設立科創板並試點註冊制的實施意見》。會議指出，在上海證券交易所設立科創板，並試點註冊制是實施創新驅動發展戰略、深化資本市場改革的重要舉措。要增強資本市場對科技創新企業的包容性，著力支持關鍵核心技術創新，提高服務實體經濟能力。要穩步試點註冊制，統籌推進發行、上市、信息披露、交易、退市等基礎制度改革，建立健全以信息披露為中心的股票發行上市制度。

會議強調中央支持海南建設國家生態文明試驗區。（視覺中國）

海南將建國家生態文明試驗區

此外，會議亦審議通過了《關於政法領域全面深化改革的實施意見》，並指推進政法領域改革，要堅持中共的絕對領導，加快構建優化協同高效的政法機構職能體系，優化政法機關職權配置，深化司法體制綜合配套改革，全面落實司法責任制，深化訴訟制度改革，完善維護安全穩定工作機制，構建普惠均等、便民利民的政法公共服務體系，推進政法隊伍革命化正規化專業化職業化建設，推動科技創新成果同政法工作深度融合，抓緊完善權力運行監督和制約機制。

《國家生態文明試驗區（海南）實施方案》、《海南熱帶雨林國家公園體制試點方案》亦在會上獲通過，會議並強調中央支持海南建設國家生態文明試驗區，展開海南熱帶雨林國家公園體制試點，以樹立和踐行綠水青山就是金山銀山理念，在資源環境生態條件好的地方先行先試，為全國生態文明建設積累經驗。

（新華社）