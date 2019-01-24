考試問愛滋病有何好處　廣西高校出卷人引咎辭職　另有3人被炒

「你想斷子絕孫嗎？你要不要借一個好的種？」「愛滋病好在甚麼地方？」」這些題目全都來自廣西的北海藝術設計學院日前舉行的一場期末考試試卷，試卷曝光後引起軒然大波，被指言語低俗、涉嫌歧視。 據廣西教育廳官方微信23日（周三）消息，涉事試題的出卷人為該校執行董事，現已引咎辭職，另外當局又撤銷了該校一名副校長、一名教務處處長及一名學工處處長的職務。

涉事試題問及「愛滋病好在甚麼地方」等引起批評的問題。（網絡圖片）

據早前報道，多名網友發文稱，該校舉行的《毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論》課程的期末考試中，試卷上出現多道與課程內容無關、甚至令考生感到被侮辱的試題，當中包括：

「你與異性有過性關係嗎？愛滋病好在甚麼地方？」 「你想過為國家的未來而吃飯，為國家的未來而生孩子嗎？」 「有人說中國的人口紅利沒有了，如果中國人再死十個億，是否還存在有人口紅利？」 「為甚麼說整天玩遊戲的人是傻子？為甚麼低智商的人會參與非法傳銷？」 「你將來想要小孩子嗎？你想斷子絕孫嗎？」 「你想過為國家生孩子嗎？你要不要借一個好的種？」

官方稱試題出自「思想思考題」

廣西壯族自治區教育廳稱，涉事試題是該校執行董事鄭某出的一、二年級「思想思考題」，而這些思想思考題不是規定的課程考試內容。在印製試卷的過程中，該校有關員工極端不負責任，將一、二年級思想思考題分別套在《思想道德修養與法律基礎》、《毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論》期末考核試題題框下印製。

教育廳又稱，這兩套思想思考題存在低俗和錯誤的內容，會對學生思想產生不良影響甚至錯誤導向。調查還發現，該校在去年的《大學語文》考試試題中，也出現一些包含低俗內容的試題。

教育廳已責成該校作出書面深刻檢查，對存在問題立即整改，對該校在此事件中涉嫌違紀的黨員，有關紀檢監察機關已啟動問責程序。該校執行董事鄭某引咎辭職，並撤銷了一名副校長、一名教務處處長及一名學工處處長的職務。

（綜合報道）