1月23日，官方中央電視台軍事欄目報道，火箭軍某導彈旅從中原腹地千里移動至西北大漠，展開野外駐訓並發射某類型導彈。 據內地《澎湃新聞》24日報道指，藉由對比發現，片中發射車外形上與2015年抗戰勝利70周年閱兵禮首次公開亮相的東風-26導彈相同。這是該導彈列裝以來，第一次較為全面地向外界展示該導彈彈體外形、運作、發射等資訊。

東風-26導彈發射畫面央視首曝光，射程3千公里被稱為「關島殺手」。（影片截圖）

報道指從影片截圖可以看出，該導彈彈頭配備了安裝了4片三角形舵面，並稱這是高精度彈道導彈在外形上的主要特徵之一。

2015年，在抗戰勝利70周年閱兵禮上，採用「無依托野外發射技術」的東風-26導彈首次亮相。現場解說稱，該導彈能夠大區域無依托機動發射，可實施快速核反擊，能針對陸上重要目標和海上大中型艦船，執行常規中遠端精確打擊，屬解放軍戰略威懾力量中的新型武器。

被指1發足以癱瘓10萬噸級航母

在2018年4月26日舉行的國防部例行記者會上，國防部新聞發言人吳謙大校就東風-26導彈透露：「列裝火箭軍部隊的新型號武器裝備為東風-26型導彈。該型導彈經過試裝試用和作戰檢驗，具備了整建制裝備部隊的條件，授裝後已正式進入火箭軍戰鬥序列。」

內地軍事傳媒稱，東風-26能夠在中國東南沿海地區發射，最大射程超過3000公里，能覆蓋關島的美軍基地，因而有「關島殺手」的稱號。東風-26能在任何一個艦隊抵達中國附近海域之前，加以打擊摧毀，若果配備核常兼備的半穿甲彈頭，其1.2噸的「戰鬥部」足以一發癱瘓10萬噸級的超級航母，兩發就能將航母擊沉。