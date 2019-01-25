中紀委公布最新組織機構情況　實現監督檢查和審查調查分設

中央紀委國家監委網站周四（24日）公布了最新的組織機構情況，這是中央紀委網站成立以來的第3次更新。據最新組織機構情況顯示，內設職能部門從原先的27個增加到31個，其中原先的12個紀檢監察室增加了4個。 其中，第1到第11室更名為監督檢查室，第12到16室更名為審查調查室，表明在監察體制改革後，中央紀委紀檢監察室已實現監督檢查和審查調查分設。

中紀委公布最新組織機構情況，紀檢監察室實現監督檢查和審查調查分設。（資料圖片）

此次中央紀委的在部門分設過程中，將「執紀監督」部門改名為「監督檢查」部門，將「執紀審查」部門改為「審查調查」部門。這是因為監察體制改革後，前者不僅要負責對違紀問題的監督，還要對職務違法行為開展監督，原來的「執紀監督」顯然不足以完全概括其任務和定位；而後者不僅要對嚴重違紀行為開展執紀審查，同時要對嚴重的職務違法和職務犯罪行為開展監察調查，因此用「審查調查」來概括更為合適。

此外，內設職能部門取消了兩塊加掛的牌子，即黨風政風監督室不再加掛國務院糾正行業不正之風辦公室的牌子，國際合作局不再加掛國家預防腐敗局辦公室的牌子。根據2018年2月出台的《中共中央關於深化黨和國家機構改革的決定》，不再保留監察部、國家預防腐敗局，而國務院糾風辦是依託於原監察部的機構，因此上述兩個機構都已不復存在。

中紀委的9家直屬單位亦有變化。原先的中國監察雜誌社已更名為中國紀檢監察雜誌社，北戴河培訓中心已更名為中國紀檢監察學院北戴河校區。電化教育中心、廉政理論研究中心不復存在，取而代之的是網絡中心、網絡技術中心。其中，網絡中心、網絡技術中心承擔的分別是中央紀委國家監委網站的內容生產和技術支持工作。

中央紀委國家監委網站公布的最新版的組織機構圖。

（人民日報）