【習五點】人民日報：民進黨刻意誤導台民眾「九二共識」認同

大陸官媒《人民日報》海外版周四（24日）刊載題為「台灣同胞需要讀懂『九二共識』」的文章指出，民進黨刻意將「九二共識」和「一國兩制」混為一談，想要誤導台灣民眾對於「九二共識」的認同，雖然未能影響多數台民眾的立場，但確實「把一部分人弄糊塗了」。 文章強調，「九二共識」不同於「一國兩制」，但都對台灣的前途福祉最為有利。台灣民眾必須冷靜弄懂二者的含義和意義所在，才不會坐失良機徒走彎路。

習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上發表最新對台論述。（資料圖片）

大陸官媒《人民日報》刊文指出，中共總書記習近平在《告台灣同胞書》發表40週年紀念會講話中提到「九二共識」，也提到探索「兩制」台灣方案，但民進黨一不做二不休，乾脆稱「九二共識」就是「一國兩制」，要徹底把水攪渾。

文章認為，「九二共識」對普羅大眾來說有點複雜，但這個兩岸兩會經過多次換文磋商達成的共識，包含了求同存異擱置爭議的高度智慧，一字一句有深意。民進黨總是曲解「九二共識」，正是看準了一般人很難搞明白「九二共識」究竟是何含義。

文章指，當年海協會和海基會在函電往來達成「九二共識」的過程中，各自形成了自己的表述，兩種表述的詞句雖略有不同，核心意思卻高度一致，是完完全全的「有共識」。

在海峽兩岸共同努力謀求國家統一的過程中，雙方雖均堅持一個中國的原則，但對於一個中國的涵義，認知各有不同。 台灣海基會「九二共識」表述

海峽兩岸都堅持一個中國的原則，努力謀求國家統一。但在海峽兩岸事務性商談中，不涉及一個中國的政治涵義。 大陸海協會「九二共識」表述

文章進一步指，這兩個表述都包含兩層最核心的意思：一是雙方都堅持一個中國原則，二是雙方都努力謀求祖國統一。至於一個中國的具體含義，兩岸雙方在事務性商談中，可以先存而不論。簡言之，「九二共識」就是「兩岸雙方各自以口頭方式表述海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識。民進黨強辯「無共識」，與理不合，與事實不符。

文章重申，「九二共識」當然不是「一國兩制」。「九二共識」是兩岸關係發展的共同政治基礎，「一國兩制」是實現國家統一後的制度安排。前者是交流前提，後者是共建願景。前者是雙方已經達成的共識，後者是雙方將來要商量著辦的倡議和方案，不可混為一談。

文章最後指出，「九二共識」和「一國兩制」都體現了大陸滿滿的誠意，都對台灣的前途福祉最為有利。台灣老百姓尤其是年輕人必須遠離某些政治勢力的「懶人包」、政治口號、爛泥戰術和情緒煽惑，冷靜弄懂二者的含義和意義所在，才不會坐失良機徒走彎路。

（人民日報海外版）