美艦穿越台海宣示「航行自由」　環球時報：無效的地緣政治示威

美國太平洋艦隊「麥克坎貝爾」（USS McCampbell）號驅逐艦和「迪爾」（USNS Walter S.Diehl）號補給艦周四（24日）通過台灣海峽。 對此，中國官媒《環球時報》周五（25日）發表社評稱，美國軍艦過台海的真正目的是進行地緣政治示威，但肯定起不到恐嚇中國的作用。

美不友好姿態降低中美互信

美方發言人24日表示，美國軍艦穿越台海這一行動是常規通過，遵循國際法，旨在展示美國在印太地區自由航行的決心。對此，《環球時報》反駁稱，「這番漂亮話包裹着誰都能看得懂的挑釁」，又指美方真正目的是進行「地緣政治示威」。

社評稱，這是今年以來美艦第一次過台灣海峽，也是去年10月以來的第三次此類行動，頻率是多年來所沒有過的。而美國在中國近海示威的頻率增加，產生的全是負面影響。不僅會提高中美兩軍擦槍走火的機率，還會降低中美之間的互信。而且從長遠看，很可能成為中美關係最大、也最難管控的風險源。

美軍導彈驅逐艦「麥克坎貝爾」號（USS McCampbell）。（資料圖片）

美軍威懾力幾乎已流失殆盡

《環球時報》續指，美軍此類行動讓中國不高興，但肯定起不到恐嚇中國的作用。隨着中國軍力不斷增加，美國軍艦通過台海所能產生的威懾力差不多已經流失殆盡。無論在台海還是在南海宣示「航行自由」，美軍這樣做只能推升了地區緊張，而這種緊張越來越不受歡迎。

文章特別指出，即使在台灣內，擔心台海緊張升高可能危及台灣利益的人也不斷增多，連台獨極端勢力也越來越不再相信美軍這樣做真能起到「震懾大陸」的作用。

文章最後強調，每次美艦通過台海，或者在南海中國島礁附近經過，必有中國的軍艦監視其行動。如果美國無意主動與中國開展戰略敵對，尤其是無意增加與中國發生軍事衝突的風險，那麼它就需要克制在中國近海的軍事示威行動，尤其是首先要讓它的「宣示航行自由」行動更守規矩。

（環球時報）