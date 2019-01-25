20省份展開保健市場亂象整治行動：約談直銷巨頭　凍結牌照申請

近段時間，權健、華林、無限極等事件暴露了內地「保健」市場普遍存在虛假宣傳、違法廣告、消費欺詐等一系列問題。為此，13部委聯合整治保健市場亂象百日行動啟動，各省份近日也紛紛響應。

整治行動全面啟動

據澎湃新聞報道，截至1月23日，北京、天津、陝西、河北、江蘇和廣東等至少20個省份對外披露了行動方案。各地計劃採取的整治措施與13部委的措施類似，整治重點基本都是社會關注度高、反映強烈的食品（保健食品），宣稱具有「保健」功能的器材、用品、用具等行業領域中存在的虛假宣傳、製售假冒偽劣產品、違規直銷和傳銷等亂象。

此前，13部委已聯合制定《行動方案》，明確重點領域分工。工信部門將嚴查利用騷擾電話進行保健品推銷。民政部門將嚴禁假借養老服務場所進行保健品推銷。商務部門將嚴格直銷行業市場准入，整治直銷市場秩序。衛生部門將嚴厲查處各種假借健康講座進行免費體檢。旅遊部門將重點查處利用低價旅遊推銷保健品的行為。

內地大型持牌直銷公司「權健集團」深陷虛假宣傳和非法傳銷風波，公安機關已對權健涉嫌傳銷犯罪和涉嫌虛假廣告犯罪立案偵查。（視覺中國）

密集約談直銷巨頭

與此同時，報道稱，多個省份的市場監管部門，已經對當地的直銷企業及其分支機構進行了集體約談。廣東約談了34家，江蘇省集中約談的企業則多達40家。而保健品行業是主要的約談對象。

在廣東省，包括安利、完美、無限極在內的32家直銷企業簽訂了《廣東省直銷企業規範經營承諾書》。承諾書內容具體包括「不發布未經審批的產品廣告，不發布引人誤解的虛假違法廣告」 「不以中醫藥『預防』『保健』『治未病』等為名，或假借醫學理論和術語欺騙、誘使、強迫消費者接受非法診療，謀取不正當利益的行為」等。

商務部表示，將嚴格直銷准入，暫停直銷經營許可審批，暫停產品和網點備案。，圖為權健公司的直銷經營許可證。（網上圖片）

凍結直銷牌照申請

報道稱，近來被指涉嫌傳銷的權健和華林，都持有直銷牌照。可見直銷牌照本身，並不能保證企業的合規性。

對此，商務部表示，將嚴格直銷准入，暫停直銷經營許可審批，暫停產品和網點備案。部分地方也已暫停了相關事項的申請。廣東省也已經暫停接受企業直銷經營許可、分支機構、服務網點、產品備案等事項申請。

（澎湃新聞）