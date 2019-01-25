【封殺華為】孟晚舟向日媒投稿：華為從未想過獲取合作夥伴專利

《日本經濟新聞》1月24日報道，被加拿大當局拘捕現處於保釋狀態的華為公司副董事長孟晚舟近日向《日本經濟新聞》英文版網站投稿，主要談及對牛津大學停止接受華為資金援助的看法。 據悉，此次孟晚舟的投稿是整理了她於2018年9月在新加坡演講時的內容，沒有提及逮捕一事。

華為副董事長孟晚舟向日本經濟新聞英文網站投稿，談及對牛津大學停止接受華為資金援助的看法。 （網站截圖）

孟晚舟：華為將繼續資助科技研究

孟晚舟在題為「Why Huawei values collaboration with universities」《為什麼華為重視與大學合作》的文章寫道，大學和企業現在前所未有地緊密結合。大學在人工智慧（AI）領域走在基礎理論研究的最前端，而Google、Facebook、Tesla和華為等技術領先企業則正致力於理論的實用化。

孟晚舟在文中特別提到，為了培育和外部的合作關係，華為啟動了「華為創新研究計劃（HIRP）」，與全球前100的大學和30多個國家的國家級研究機構的學者緊密合作。目前HIRP支持的項目數超過1200個，許多都已經成功實現商業化。

針對英國牛津大學停止接受來自華為研究資金一事，孟晚舟在文中稱，「華為從未想過從合作夥伴那裡獲取各種專利或研究成果」。她認為，與大學之間的合作「不僅有益於華為，還將為整個社會及工業做出貢獻」。華為今後將繼續資助能帶來科學與技術進步的基礎研究。

美國多所大學為遵守總統特朗普新簽署的《國防授權法案》，陸續放棄華為及其他中國公司製造的電訊設備。圖為美國加州大學柏克萊分校（University of California, Berkeley）。（路透社）

美多所院校移除華為設備

華為近期接連被多個國家「封殺」。據悉，美國多所大學為遵守總統特朗普（Donald Trump）新簽署的《國防授權法案》，陸續放棄華為及其他中國公司製造的電訊設備。《國防授權法案》明文禁止聯邦資金受助者使用華為或中興生產的電訊設備、錄像服務及網絡組件，不遵守的大學可能失去聯邦研究經費。法案亦列明應制定新法規，限制美國的大學與中國合作研究，防止知識產權被盜。

美媒1月24日引述加州大學柏克萊分校（University of California, Berkeley）負責人指，校方已移走一個由華為提供的視頻會議系統，分校亦更換5部中國製造的視聽設備。報道又引述一份內部備忘錄指，聖地亞哥分校（University of California, San Diego）去年8月曾表明，校方至少6個月內不會接受華為、中興及其他中國視聽設備供應商的資金支持。

威斯康辛大學（University of Wisconsin）等其他學校也在評估其供應商。斯坦福大學（Stanford University）則表示，檢查後「幸運地」沒有發現任何需要移除的設備。

另外在英國，繼牛津大學後，由英國王儲查爾斯（Charles Philip Arthur George）成立的慈善基金，亦基於公眾關注，決定不接受華為的捐款。

（綜合報道）