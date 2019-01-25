四川供銷合作社原主任青理東被雙開：任人唯錢，甘願被「圍獵」

中央紀委國家監委網站今天（25日）消息，據四川省紀委監委消息，經四川省紀委常委會會議、省監委委務會議研究並報省委批准，省紀委決定給予省供銷合作社聯合社原黨組書記、主任青理東開除黨籍處分；由省監委給予其開除公職處分。 值得留意的是，當年汶川大地震後，青理東曾於2008年12月至2014年2月期間擔任汶川縣委書記，管理當地災後重建的工作，他當時亦一度備受外界關注。

四川供銷合作社原主任青理東被雙開。（網上圖片）

消息指，經查，青理東違反政治紀律，對抗組織審查，參加迷信活動；違反組織、廉潔、工作和生活紀律；涉嫌受賄、濫用職權、巨額財產來源不明犯罪。

同時，青理東身為黨員領導幹部，對黨不忠誠不老實，迷信風水，任人唯錢，「親」「清」不分，甘願被「圍獵」；擔任縣委書記期間嚴重損害當地政治生態，違法亂紀、腐化墮落、謀取私利，嚴重損害黨的形象，嚴重違反黨的紀律，構成職務違法並涉疑犯罪，且在黨的十八大後仍不收斂、不收手，應予嚴肅處理。

除了開除青理東的黨籍和公職，亦将終止其四川省第十一次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉疑犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

青理東（左一）2008年剛到汶川履新時曾表示：「對重建資金、援建資金和捐贈資金的監管，我們一定會公正公平、公開透明、陽光操作。」（資料圖片）

青理東是四川南充人，1962年出生。具有在職博士研究生學歷。2008年12月，四川汶川大地震後半年，他接任汶川縣委書記，實際操盤當地的災後重建，並不時在媒體鏡頭前說明災後重建的進度與成就，因此成為知名人物。汶川地震災後重建資金龐大，青理東在剛到汶川履新時亦曾向媒體表示：「對重建資金、援建資金和捐贈資金的監管，我們一定會公正公平、公開透明、陽光操作，定期向社會公示。讓一切資金在有序有效的監督機制下用好，用出效益」。

但據報導，2014年2月，青理東離開任期5年多的汶川縣，升任雅安市委副書記後，汶川傳出不同的聲音。有人曾在網上發文稱他「特別善於作秀、特別能欺上瞞下」、「重建汶川時大搞一言堂」、「套取重建資金」等。

青理東還在汶川被取了一個綽號「清理光」，意即他重建只搞表面建設，完全無助災民生活與產業發展。有關他家族虛設公司到處討要工程、採購，以及他提拔過多非專業的女性主管並有不正當關係等指控，據傳被多人直接到北京告上中紀委。2016年11月青理東任四川省供銷社主任、黨組書記。