習近平主持中共中央政治局會議　肯定六大黨政機關去年工作

據新華社報道，中共總書記習近平今天（25日）主持召開中共中央政治局會議，審議《中央政治局常委會聽取和研究全國人大常委會、國務院、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察院黨組工作匯報和中央書記處工作報告的綜合情況報告》、《中共中央關於加強黨的政治建設的意見》、《中國共產黨重大事項請示報告條例》、《黨政領導幹部選拔任用工作條例》。

習近平主持召開中共中央政治局會議，審議六大黨政機關工作報告。（資料圖片）

中共中央政治局常務委員會在1月7日召開會議，聽取全國人大常委會、國務院、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察院黨組工作匯報，聽取中央書記處工作報告。

今天的中共中央政治局會議對全國人大常委會、國務院、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察院黨組和中央書記處2018年的工作給予充分肯定，同意其對2019年的工作安排。會議並強調今年是新中國成立70周年，是全面建成小康社會、實現第一個百年奮鬥目標的關鍵之年。要求六大黨政機關履職盡責，擔當作為，做好各項工作。

會議還審議了三大中共紅頭文件《中共中央關於加強黨的政治建設的意見》《中國共產黨重大事項請示報告條例》《黨政領導幹部選拔任用工作條例》，不過文件具體內容尚未公布。