【劉士余卸任】中證監主席任內加強內外監管　IPO審批成各界焦點

新華社1月26日消息 日前，中共中央及國務院決定，免去劉士余的中國證監會黨委書記及主席職務，另有任用，其職務由工商銀行董事長易會滿接任。 2015年內地股災後，劉士余於2016年2月20日接替肖鋼，出任中證監主席，甫上任即明言要整頓市場秩序，並作出不少制度建設。

中國證監會主席劉士余。（視覺中國）

就職後短短半年內，劉士余先是解散成立兩年半的創新部，繼而新設內審部及機關紀律檢查委員會，對內放緩創新、從嚴監管的思路顯露無疑。當時「一行三會」中，只有央行單獨設有內審司，銀監會和保監會均未設單獨的內審部門。證監會在機構設置上設立內審部門，顯然是考慮對內的威懾力。

上任1年「市場禁入」處分創新高

與此同時，對外「監管加強」亦成為證券行業的一大變化，劉士餘對外燒了三把火：退市、重組、壓縮IPO。

截至2017年其上任一周年，中證監全年罰款共計42.83億元人民幣，對38人作「市場禁入」處分，兩者均創歷史新高；中證監亦處理183宗行政處罰案件，發出行政處罰決定書218份，增長21%，案件類型涉及內幕交易、操縱市場、訊息披露違規與傳播虛假資訊等。

斥責險資是「妖精、野蠻人」

據《多維新聞》報道，其時就有業內人士指出，加強監管事在必行：「證監會的權力非常大，其中主要權力是IPO的行政審批，是權力重心，使得批文成為稀缺資源，容易滋生尋租空間，所以加大對內部工作人員腐敗的查處，這是對症下藥的。防止幹部行政瀆職。」

或者正因劉士余推動改革雷厲風行，任內亦曾傳出爭議。2016年12月，劉士余曾斥責險資是「妖精、野蠻人」，其後又高調批評「忽悠式重組」、「高送轉」與「大股東減持」等市場亂象，招來批評之聲。其中在2017年5月股市一度下行時，業界人士特別針對IPO提速做法，質疑中證監管理手法，至2017年中旬官方安排IPO步伐放緩，兼推出減持新規，回應輿情，風波因而得以平定。