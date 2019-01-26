央視揭甘肅農村新建廁所成村民雜物房　省領導要求整治形式主義

為響應中共總書記習近平的號召，內地近年掀起「廁所革命」。不過，央視近日就披露了有關甘肅武威農村改造廁所被閒置的問題，甘肅省委書記林鐸，省長唐仁健昨日（25日）就此作出批示，要求「加大對形式主義、官僚主義作風整治力度」，「把為群眾辦的每件事辦對辦好」。

新建廁所成村民雜物房

央視節目《焦點訪談》周四（24日）報道有關甘肅武威、山東臨沭等地旱廁改造沖水式廁所後所出現的諸多問題。報道指，由於設備質量、環境因素等問題，甘肅武威市涼州區改造的新廁所利用率很低。此外，由於農村無法接入排污管網，化糞池需定期清理，僱專業車輛清運的費用反而成為當地村民的負擔。

因此，當地村民又重新使用旱廁，令新建的沖水式廁所一直閒置，擺滿村民的雜物。 報道指，改造廁所原本是為民眾帶來實惠的好事，但是這裏的「好事卻沒有辦好」，村民沒能從改造廁所中獲得實惠。報道亦披露武威和平鎮改造廁所工程所進行的招標，一套廁所的中標價與內部合同的真實成交價出現了足足800元人民幣的差額，事件仍待相關機構回覆和調查。報道形容這種「花了錢，費了勁」改造的廁所閒置無用，被民眾批為「新的形式主義，為完成任務而完成任務」。

甘肅省委書記林鐸（左）、甘肅省長唐仁健（右）亦分別就事件作出批示。（視覺中國/資料圖片）

如有人敢撈油水 省長：革他們的命

對於央視披露的問題，甘肅省委書記林鐸表示，「辦好事為甚麽總辦不好」值得武威市涼州區及該省各地區各部門深思。他批評當事機構和官員「粗糙應付工作」，花了錢，無法使用，令民眾不滿意。他要求當地官員「真正樹牢以人民為中心的思想，把為群眾辦的每件事辦對辦好」，強調「要加大對形式主義、官僚主義作風整治力度」。

甘肅省長唐仁健亦強調，「廁所革命」是「習近平總書記時時牽掛、親自推動，事關群眾生活品質的事」，卻被部分地方搞成「既不中看也不中用的『閒擺設』」，「花了錢，買了民怨」。唐仁健要求相關機構「徹查此事，徹底整改」，又強調對於那些膽敢在民生項目中撈油水、積民怨的人，也要「革他們的命」。

（央視／甘肅日報）