【解讀】政治局開年首場集體學習　調研媒體融合發展有何用意？

新年伊始，中共中央政治局首場集體學習選擇在官媒《人民日報》社，調研媒體融合發展。中共中央總書記習近平除了對全媒體時代提出「四全」的說法，還要求主流媒體要「掌握輿論場主導權」，從維護「國家政治安全」和「意識形態安全」的高度來加強網絡內容建設。

習近平對全媒體時代提出「四全」

綜合內地媒體報道，中共中央政治局1月25日在人民日報社就全媒體時代和媒體融合發展舉行第十二次集體學習，這是2019年開年後政治局第一場集體學習，也是中共十九大之後，中央政治局首度走出中南海集體學習。據了解，上一次是在2013年9月30日，十八屆中央政治局舉行第九次集體學習，地點是中關村，調研科技創新。

報道稱，習近平視察了《人民日報》「麻辣財經」、「一本政經」、「俠客島」、「學習大國」等融媒體工作室，與采編人員交談。在集體學習中，習近平提出了「四全」——全程媒體、全息媒體、全員媒體、全效媒體，對全媒體時代做了四個層次的闡釋。

全程媒體：一個事件從發生到結束，無時無刻不處在傳播的鏈條中，或者說隨時都可以變成一個公眾資訊； 全息媒體：傳播的呈現形式愈加多元，新聞的呈現更為立體。同時，在物聯網、人工智慧、雲技術等新技術的推動下，萬物皆媒的時代到來； 全員媒體：人人都有麥克風，一個手機就能構成一個傳播平台； 全效媒體：媒體越來越分眾化，用戶畫像越來越清晰，傳播更精準、更有效率。

重視網絡和青年對政治安全影響

除了闡釋「四全」概念，報道稱，習近平還強調，「主流媒體要掌握輿論場主動權和主導權」，從維護「國家政治安全」和「意識形態安全」的高度來加強網絡內容建設。有分析認為，這和最新一次省部級官員研討班，習近平提到2019年要防範七大風險緊密相連。在各項風險中，被排在首位的便是「政治安全」，而習近平在論述過程中，又突出強調了「網絡」和「青年」這兩點。

對此，中國官媒其後解讀稱，網絡和青年對政治安全影響甚大，特別是西方的「憲政民主」等思潮在網絡盛傳，與中共爭奪陣地和人心。若不加管控，將會消解中共對意識形態的領導權。因此，中共要重視對青年的思想政治工作，要為青年樹立「正確的」國家觀和政治觀。

與之呼應的是，習近平25日在視察人民日報社當天離開前表示，「愛國主義是永恆的主題，這方面要持之以恆做下去。 」