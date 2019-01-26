【封殺華為】中國駐歐盟使團：基於「猜測」設經營障礙有失公允

官方新華社1月26日報道，中國駐歐盟使團發言人25日表示，若果基於「猜測」，對特定國家的特定企業正常經營設置障礙，這做法有失公允，與世貿組織的基本原則和有關規則不符，也可能加劇其自身營商環境的「不確定性」，影響外國投資者信心。

中國駐歐盟使團：基於「猜測」設經營障礙有失公允。（視覺中國）

中國駐歐盟使團發言人指，近來個別國家的一些人認為，中國高科技企業「可能」會構成國家安全威脅，但從沒人能拿出有說服力的證據。

歐盟委員會副主席安西普25日接受採訪時稱，就歐盟與中國在歐經營企業合作，中國的國家情報法增加箇中風險。另就歐盟國家是否應限制與華為公司合作，安西普表示，他不會如此建議，但希望有關國家對此認真進行風險評估。

籲不搞「排他性」、「歧視性」安排

中國駐歐盟使團發言人稱，中方反對有關方面片面解讀中國法律法規，並強行與中國高科技企業掛鉤。中國法律法規沒有授權任何機構可強迫企業安裝「強制後門」，也從未有這種做法。

發言人又表示，中國政府一貫鼓勵中國企業，以遵守國際規則和當地法律為基礎，開展對外經濟合作，同時也希望歐方保持理性客觀，堅持開放合作、自由公平競爭，維護多邊經濟科技合作公平公正的環境，不搞「排他性」、「歧視性」安排。