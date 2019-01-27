【華為孟晚舟被捕】被撤加駐華大使麥家廉　妻子與兒媳均為華裔

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）上周六（26日）宣布，免去駐中國大使麥家廉（John McCallum）職務。 麥家廉曾多次就華為副董事長孟晚舟案發表出位言論，惹來加國前外交官批評。據了解，麥家廉一直被認為是親華派人士，其妻子和兒媳均為華裔。

麥家廉（右）的妻子林秀英（左）是馬來西亞華僑。（網上圖片）

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公開資料顯示，麥家廉生於1950年，經濟學學者出身，50歲開始從政，曾任加拿大國會議員、稅務部長、移民難民及公民部長等職，2017年3月到北京就任加拿大駐華大使。他被視為加拿大政府的「親華派」人士，曾強調加中關係極為重要，其妻子林秀英（Nancy Lam）和兒媳均為華裔。

林秀英是馬來西亞華僑。麥家廉早前透露，自己在溫哥華的西門菲莎大學（Simon Fraser University）擔任教授時，認識到當時到該校留學的林秀英。兩人相遇相知，1981年喜結連理，至今已38年。上任駐華大使前，麥家廉曾稱能說普通話、廣東話、福建話的林秀英，在北京將成為他強有力的「賢內助」。

大兒子在北京工作

麥家廉與林秀英育有三名兒子。麥家廉曾表示，大兒子曾到黑龍江哈爾濱市花半年學習中文，之後到北京工作，如今他的中文說聽讀寫都已非常流利。另有公開報道指，麥家廉的兒子已迎娶一名安徽省的女子，另外兩名兒子都在與華裔女性交往。

麥家廉1月22日接受中國傳媒訪問，談到孟晚舟被捕事件時，表示中國國家主席習近平對此非常憤怒，又指孟晚舟有強力理由阻止被引渡到美國。有關言論惹來加國前外交官批評。他其後承認失言，但又指如果美國放棄引渡要求，對加拿大是好事。這次被免去駐中國大使職務，分析普遍認為與其言論或孟晚舟案有關，但未獲官方證實。