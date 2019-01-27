起底易會滿：中專畢業生到中證監新主席的「逆襲」之路

中證監昨日換帥，工商銀行董事長易會滿接替劉士余擔任主席。外界紛紛關注這個將影響著中國1.4億股民的新掌門人的背景：出身浙江小城鎮的易會滿僅為中專學歷，專注在銀行業供職數十年，由基層職員做到大行董事長，有內媒形容他的晉升是「逆襲」之路。

易會滿出身於浙江溫州小城鎮，僅為中專畢業。（視覺中國） 學歷不高的應用型專業人才 根據內地《上觀新聞》，易會滿有兩個最為人津津樂道的關鍵詞，其中之一就是學歷不高。 易會滿1964年12月出生於浙江溫州蒼南，80年代畢業於一個名不見經傳的中專院校——浙江銀行學校（現升格為浙江金融職業學院），就是說他連大學文憑都沒有。不過這間始建於1975年的中專院校，曾培養出大量金融人才，原農業銀行總行副行長及執行董事樓文龍、原浙商銀行行長龔方樂等皆是畢業於此。 此外，根據內地的高考制度，80年代的中專生由國家統一分配從事專業技術改造，因此都具備國家幹部的身份。《上觀新聞》形容，當時的中專生屬於「精英」。2012年11月，易會滿回母校作演講時鼓勵大學生從基層做起，曾說：「作為應用型職業人才，各位同學要從基層做起，基層或許很枯燥，條件也很艱苦，但只要擺正心態，以良好的態度去從事工作，就有可能獲得成功。」 易會滿後期曾去北京大學和南京大學深造。

易會滿整個職業生涯幾乎都在工商銀行（ICBC）。（視覺中國） 數十年銀行職業生涯 另一方面，易會滿第二個關鍵詞就是工作經歷比較單一。他幾乎整個職業生涯都供職於工商銀行，一路從工行基層做到頂層。 從易會滿履歷上看，除了1984年8月到1985年1月曾短暫在中國人民銀行杭州市分行擔任計劃處計劃員外，其餘時間均在工商銀行任職。 第一個階段，易會滿主要工作在江浙一帶。從1985年1月開始，他先後擔任過工行杭州市分行計劃處副處長；辦事處副主任、主任；計劃處處長；杭州市分行副行長、行長；浙江省分行副行長；江蘇省分行副行長、行長。第二階段，易會滿上調北京。2005年3月開始，他擔任工行北京市分行行長、黨委書記；工行黨委委員、工行副行長。 2013年5月易會滿脱穎而出，當時工商銀行宣布，由他接替「超期服役」的楊凱生，擔任行長一職。此前，他只是排行第五的副行長。2016年，易會滿再次打破慣例，開始擔任中國工商銀行黨委書記、董事長（副部長級）。

易會滿對中國金融業現狀思考頗多

《上觀新聞》梳理出易會滿在金融領域的見解看法，指出一下三大亮點：一是易會滿曾提出「超級資產負債表」的概念。他指出，當前諸如M2、存貸比、槓桿率等傳統指標開始失靈，如已無法全面有效地反映中國的金融運行的總量和結構；金融數據的部門也存在數據覆蓋面不全和口徑不一致等問題，因此需要建立一張金融業的超級資產負債表：涵蓋表內+表外、境內+境外、存量+流量、即期+遠期、傳統+創新的立體多維的金融「體檢表」，可以反映金融業運行狀況和風險實質。

二是，就未來銀行業的發展，易會滿認為，首先要堅持服務本源，以金融的力量助推貿易投資自由化跟便利化；其次是要進一步加快創新領跑，以科技變革推動銀行再造；第三是要堅持轉型升級，加快由資產持有大行向資產管理大行轉變；第四是要堅持風險管控為基，全面加強合規與風險管理；最後是要激發金融全要素的活力與效率。

外界期待易會滿將給中國股市帶來怎樣的變化。（視覺中國）

三是，易會滿對於技術也十分重視，他曾表示，大數據、區塊鏈等技術發展對銀行的傳統科技帶來很大挑戰，不能充分掌握和充分運用的話，銀行會處於非常被動的局面。

此外，《上觀新聞》也注意到，過去幾年內地四大行中已有三位領導到中證監任職主席。2011年，建設銀行董事長郭樹清上任。2013年，中國銀行董事長肖鋼上任。2016年，中國農業銀行董事長劉士余上任。如今工行出馬，也算是「水到渠成」了。

（上觀新聞）