廣東人大代表建議創辦大灣區大學　由粵港澳三地政府合作共建

廣東省人大會議明日（28日）召開。綜合內地傳媒報道，多名人大代表打算提交建議，創辦由粵港澳三地政府合作共建的大灣區大學。

廣東人大代表賈英竺表示，深圳高等教育近年來取得長足的發展，但是與深圳經濟地位仍不匹配，建議在深圳建設粵港澳灣區大學。（視覺中國）

據《信息時報》報道，民盟廣東省委員會擬在廣東人大會議提交《關於加快建設粵港澳大灣區國際科技創新中心的建議》，建議創辦「灣區科技大學」，由三地政府在深圳河套地區合作共建，對標世界一流大學，以全新的聯合辦學模式建設一所立足應用基礎研究、服務大灣區科技產業發展的新型理工科大學；吸引國內外一流大學來大灣區建設國際化、創新型、高水平特色學院或分校。

另據《深圳特區報》報道，廣東人大代表賈英竺表示，深圳高等教育近年來取得長足的發展，但是與深圳經濟地位仍不匹配，建議在深圳建設粵港澳灣區大學，「深圳要增強大灣區核心引擎功能，高等教育不能拖後腿。」

值得一提的是，之前也曾有多名專家學者提議建設「大灣區大學」。2018年3月，深圳大學校長李清泉按受官媒訪問時曾提及，可創辦一所由中央政府授權，粵港澳三地政府和大學合作創辦的「粵港澳灣區聯合大學」。

2018年12月13日，中國與全球化智庫（CCG）在香港發布首個對粵港澳大灣區人才狀況進行全面系統研究的《粵港澳大灣區人才發展報告》。當中提及，目前大灣區受高等教育人口比例較低，粵港澳大灣區人才發展面臨挑戰。報告建議，粵港澳三方可加強合作，例如共建灣區大學。