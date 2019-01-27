中國現有痲瘋病人3千餘人　專家：防治工作依然十分艱鉅

今日（27日）是第66屆「世界防治痲瘋病日」暨第32屆「中國痲瘋節」，中國痲瘋防治協會副會長潘春枝日前接受內媒採訪時表示，雖然中國痲瘋防治工作成效卓著，但未來任務依然十分艱鉅。 潘春枝稱，全國痲瘋疫情分布不平衡，部分邊陲貧困地區和少數民族地區疫情較重；痲瘋患者及康復者的畸殘防治和康復醫療任務艱難，康復者的老年病多發、缺醫少藥的現象十分嚴重。

「世界防治痲瘋病日」宣傳活動在內地各地開展。（南方報業傳媒集團）

潘春枝30多年來一直從事痲瘋防治和科研工作。潘春枝又表示，目前中國痲瘋防控主要採取的是早期發現、規則聯合化療、預防殘疾、健全防治隊伍、培訓各級醫護人員、健康教育等措施。難點在於相關痲瘋院、村缺乏系統的管理體系，醫護等專業人才匱乏。一些主要疫點不僅地處偏遠，而且外出務工人員多，人口流動性大，也給痲瘋的預防和監測帶來困難。

潘春枝稱，中國現有痲瘋病院、村593所，現症病人3000餘人，痲瘋治癒存活者20萬，其中10多萬人有可見性的殘疾，70%的痲瘋殘疾人士喪失勞動能力。

潘春枝表示，新中國成立以來，共免費查治痲瘋患者約50萬例。按照世衛組織的要求，以人口為基數，痲瘋病人在萬分之一以下時，就達到了「基本消滅」的水平。中國的痲瘋發病人數早已遠遠低於這個標準，且新發病人呈逐年下降的態勢，近幾年已經連續年均不到1000例。

（中新社）