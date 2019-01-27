【華為孟晚舟被捕】臨時撤換駐華大使　環時：加拿大已成驚弓之鳥

加拿大駐華大使麥家廉日前被要求辭職，外界普遍認為與其連番發表涉及華為「太子女」孟晚舟的言論有關。 中國官媒《環球時報》在評論中認為，加拿大如今已「敏感得像一隻驚弓之鳥」，此事更令孟晚舟事件背後的「政府因素」愈描愈黑。

麥家廉上周二（22日）接受中國傳媒訪問，表示中國國家主席習近平對孟晚舟被捕非常憤怒，又稱孟晚舟有強力理由阻止被引渡到美國受審。兩天後麥家廉發聲明承認失言，但卻又再談論事件，稱如果美國放棄向加拿大提出引渡要求，對後者而言會是好事。麥家廉的種種言論，均被認為與加拿大政府表明不干預孟晚舟事件的立場相違背。

文章表示，麥家廉是「說了真話」，加拿大不少人對此亦是心知肚明，但之所以會被圍攻及最終要辭職，「關鍵還是他的話在當下的加拿大『政治不正確』」。文章又指，加拿大「現在敏感得像一隻驚弓之鳥」，事實上駐華大使的言論無法影響法院判決，但外界的反應卻視之為洪水猛獸，「真能沖毀甚麼、改變甚麼一樣」。

孟晚舟此前在加拿大被捕，即將面臨被引渡到美國受審的聆訊。（視覺中國）

文章認為，背後的唯一原因是加拿大「心裏有愧」，「自己很清楚抓孟晚舟的事情做得不地道，有違基本的法律精神，所以特別怕人說」。加拿大最終決定要撤換麥家廉，更是變相警告圍繞孟晚舟事件的不同意見，「對孟案未來的走向強行塑造了有利於引渡的輿論氛圍」，令人不禁反問「這是一個法治國家應有的表現嗎」。

文章在最後強調，加拿大雖是值得尊敬的國家，但卻拒絕正視當下的道德困境，「做一件有悖道德公義的事情，卻自我欺騙這種行為可以被歸入道德楷模」。如果加拿大堅持引渡孟晚舟，「其圍繞這件事的道德困境應該會不斷發作。它為此承受代價也是應該的」。

（環球時報）