逃犯匿秦嶺「轉行」盜獵：萬伏高壓電獵殺林麝　熊掌論斤收購

一名因盜竊文物而被通緝的逃犯，為躲避追捕，長期「隱居」於陜西秦嶺中，但面對景色秀美、物種豐富的秦嶺，他竟又動起歪腦筋，夥同多人，將使用高壓電網等手段盜獵野生動物。 目前，這個盜獵團夥已經被警方破獲。警方發現，該團夥犯下獵殺國家二級保護動物黑熊案件4起、獵殺林麝案12起，警方還查獲鹿、果子狸、野豬、野兔、野雞、斑鳩等上千隻。

警方查獲的被獵殺的野生動物。（翻設網絡）

2018年8月，陝西眉縣警方針對原通緝犯劉某進行調查時，發現劉某正隱藏於秦嶺北麓山中，並和一叫王某的男子聯繫緊密。同時，警方還發現，這兩人涉有獵殺、盜賣野生動物的嫌疑。

自此之後，眉縣警方籌設專案小組，展開深入調査，確實發現劉某、王某、盧某等6人共同組成非法獵殺珍貴野生動物的犯罪集團。

2018年9月20日，警方再次鎖定王某用來作案的車輛，並進一步將犯罪集團的作案行徑摸索清晰。

盜獵者作案的工具。（翻攝網絡）

同年10月3日上午，專案組獲悉劉某等人準備從山中運出獵殺的野生動物，警方便分為3個組別，一組成功攔截兩輛作案車輛，逮獲犯罪嫌疑人5名，當場查獲被獵殺的國家二級野生保護動物黑熊一隻。

同時，其他警方也在鄰近縣市將收購野生動物的犯罪嫌疑人盧某抓獲，並在其經營的冷庫，查獲被獵殺的國家二級保護野生動物黑熊1隻，林麂、草鹿、野豬等野生動物300多隻。

接著，專案小組在詳查盧某買賣野生動物的關係網時，又有重大發現。原來，盧某常年與陝西漢中、四川成都、眉山、福建、雲南等非法食品加工據點有緊密的聯繫。

2018年11月1日，警方動員120名人力，並分8個抓捕組，成功的抓獲犯罪嫌疑人37名；四川，西安、漢中等地的犯罪嫌疑人5名。

熊掌40元錢一斤

據警方介紹，嫌疑人白某曾經倒賣一隻黑熊，他八千元（人民幣，下同）買進，轉手便賣了1萬4千多元。最初環節的買賣是按斤論價的，警方說，白某四隻熊掌賣給盧某40元錢一斤，而盧某則對外賣了2萬1千塊錢。

警方表示，在販賣環節中，野生動物被層層加價，再加上黑市炒作，甚至從一兩萬元賣到幾十萬，特別是一些有藥用價值的野生動物。這其中有一部分直接流向餐桌，也有一部分被用於送禮行賄等。

（澎湃新聞）