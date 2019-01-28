【男公關奢華慶生】內地傳媒人：交易為人不齒　查封會所大快人心

近日內地網上流傳，上海白馬會所有男職員獲「富婆」餽贈貴重禮物以慶祝28歲生日，價值以百萬元計，引起公眾關注。1月26日，有內媒引述公安消息，指白馬會所「已經沖掉了」，「已經抓掉了」。 內地《新京報》於27日發表署名評論，題為〈白馬會所不過是女性版的「天上人間」〉，作者為任職《燕趙都市報》的內地傳媒人胡印斌，他認為：「一家專門針對女性客戶的會所，居然在大上海最繁華地段經營多年而沒有被察覺，也是怪事一樁。即便網上傳言沸沸揚揚，也巋然不動，未免令人生疑。」

近日內地網上流傳，白馬會所有男公關獲「富婆」餽贈貴重禮物以慶祝28歲生日，圖為據稱是涉事的男公關。（微博）

據白馬會所2018年10月所載「招聘男模」廣告所示，入職要求為身高180cm以上，「五官要特別帥」，「穿著時尚有品位（味）」，每一班日薪1000至10000元不等，小費更「上不封頂」，每日結算。該會所更曾強調：「單純陪女客人聊天喝酒（純商務），不帶半點違法活動，小費最低1000元起。」

指本質是「有償陪侍服務」

胡印斌卻不以為然：「說到底，這家會所從事的，其實就是有償陪侍服務。只不過，服務對走是女性、服務生是男性。至於說什麼『純商務』、『不帶半點違法活動』，更像是遮人耳目的小伎倆、障眼法。」

然而胡印斌也表示，社會發展到今天，並不是說女性就不能進會所，不能接受男性的服務，但任何服務與生意，都應該遵循基本的道德與法律：「明明是為人不齒的交易，卻通過社交媒體搞出這麼大動靜，居然還上了熱搜，其不良的社會影響顯而易見。」

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比擬查封「天上人間」事件

北京在2010年亦有類似的娛樂場所在網上「爆紅」，結果引起警方注意，最終4間較著名的娛樂場所被大舉掃蕩。當中包括最為人熟知的「天上人間」，該場所因涉及有償陪侍及消防安全等問題，被勒令停業整頓半年，其後更被查封。

胡印斌即以「天上人間」事件，比擬是次查封白馬會所：「這樣的會所被端掉，大快人心。不管是針對男性，還是針對女性，提供色情服務，都是法律所不允許的，都應該受到嚴肅懲治。」