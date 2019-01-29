【華為孟晚舟被捕】政論公眾號斥美趕盡殺絕　或激發中國人買華為

美國司法部於當地時間周一（28日）宣布，將對華為提出23項罪名，從盜竊商業機密到違反對伊朗制裁等，起訴對象包括華為、華為子公司和華為副董事長孟晚舟等，相關指控意味美方肯定會對孟晚舟發起引渡要求。 具有官方背景的內地政論公眾號「牛彈琴」就事件發表評論，稱美國趕盡殺絕，高調對付華為，但卻可能會有「反作用力」，激發華為等中國企業更加創新，激發中國人買手機選擇華為。

美國對華為的指控，意味孟晚舟（右）很快會被美方提出引渡。（資料圖片）

「牛彈琴」以〈美國下狠手了，一天內指控華為23項罪名！〉為題，引述《路透社》的分析稱「美國一下提出23項指控，既是向華為施壓，也是向其他國家施壓，阻止這些國家繼續使用華為的產品」，直言這是「趕盡殺絕」、「真夠狠」，而美國高調對付華為，當前無疑是「敏感時刻」。

「牛彈琴」表示，美國的指控是對華為「全面污名化」的開始，並引述國務委員兼外長王毅早前表示：「（美國）在沒有任何證據的情況下，動用國家力量來抹黑和打擊特定的企業，這種做法既不公正，也不道德。」

對華為和孟晚舟都是一場磨難

「牛彈琴」又指，孟晚舟將面臨艱苦的引渡之戰。按照美方的指控，孟晚舟犯下的是刑事罪名，意味著美國肯定向加拿大提出引渡孟晚舟。按照程序，加方會在30天內舉行引渡聽證會，孟晚舟方面肯定會為此辯護，拒絕被引渡，這就意味著一場法庭拉鋸戰開始，這可能持續幾個月甚至幾年。

「牛彈琴」強調，這對華為和孟晚舟來說都是一場磨難，對一個「希望有更大作為的商界精英」來說，無疑是一種人生的悲劇，「她很可能會在溫哥華熬白了頭。美國全面封殺華為，也必然對華為發展造成困難。」但「偉大的背後，真的都是苦難」，任何事件都有反作用力，「說不准更是一種悲壯刺激，激發華為等中國企業更加創新，激發中國人買手機更要買華為。」