陝西政協委員周延波陷移民爭議　前妻曝其「楓葉卡」影印本

陝西省政協委員周延波早前被前妻馮捷東在網上實名舉報，稱周延波早已是加拿大的永久居民，卻依然以政協委員的身份，在陝西兩會上參政議政，此事引發多方關注。 周延波的代理律師其後發布聲明稱周延波為中國公民，也未移民加拿大。馮捷東28日（周一）向內媒《新京報》提供周延波的「楓葉卡」影印本及其在加的納稅記錄等新證。

陝西省政協委員周延波被指是加拿大的永久居民，此事引發多方關注。（網絡圖片）

據早前報道，周延波被前妻馮捷東在網上實名舉報，稱其違規擁有加拿大的楓葉卡，且婚姻期間接連出軌，然後再用盡手段迫使妻女淨身出戶，獨吞多達30多億元人民幣的共同財產。

馮捷東28日表示，從2009年開始，他們一家人申請加拿大投資移民，在2011年3月16日，她和前夫周延波及女兒一家三口攜帶「登陸紙」進入加拿大，在海關辦理了相關手續，成為加拿大的永久居民。她說：「然後我們就遞交材料，移民局給我們郵寄回來楓葉卡、社會保險卡這些東西。」

馮捷東又向《新京報》提供了周延波的楓葉卡影印本、2011年他在加拿大的納稅記錄、社保卡等。據馮捷東稱，在2013年周延波向陝西省人民代表大會遞交申請時，他的楓葉卡還在有效期內。公開資料顯示，2013年，周延波當選為陝西省人大代表。

馮捷東向內媒提供周延波的楓葉卡影印本。（《新京報》）

事情發酵引發關注後，周延波的代理律師於25日發布聲明，稱周延波是中華人民共和國的合法公民，未持有加拿大楓葉卡和加拿大國護照，未取得加拿大國籍，也未移民加拿大。律師聲明稱，根據西安市公安局出入境管理局出具的《周延波簽發護照及出入境記錄情況說明》顯示，從2011年至今，周延波在加拿大居住天數共為25天。

馮稱周延波的聲明不具說服力

在周延波回覆媒體的相關聲明中，也提到自己是中國公民，且「截止到2019年1月24日，我從未取得過任何國家的國籍，一直都是中國公民，我承諾以後也不會申請移民和加入其他國家的國籍」。

對於律師和周延波本人的公開聲明，馮捷東表示其並不具備說服力：「他雖然是中國公民，和拿到加拿大永久居住權，這不衝突。『登陸紙』是永久有效的，只要領取後就可以在加拿大永久居住，除非他自己申請作廢。」

陝西省政協宣傳處負責人28日回應此事時稱，周延波目前仍在正常履職。

（綜合報道）