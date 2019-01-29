【觀察】廣東本年大力發展東西沿海　大灣區「軟聯通」成重要工作

廣東省第十三屆人民代表大會第二次會議28日（周一）在廣州開幕，廣東省省長馬興瑞作政府工作報告時表示，2018年廣東全省地區生產總值達9.73萬億元人民幣、同比增長6.8%。 內媒《每日經濟新聞》的分析稱，目前珠三角與粵東西北的區域發展失衡，故本年廣東將在粵東、粵西沿海地區，集中布局一批重大產業項目。 此外，在廣東2019年工作的十大部署中，粵港澳大灣區建設成為首要任務，機制上的「軟聯通」將會是接下來的重點工作。

以2017年世界銀行統計的世界各地GDP排名來看，廣東省在2018年的GDP已經超過了澳洲、西班牙、荷蘭、瑞士等一眾發達國家，逼近目前全球排名第12的韓國。有個數據卻顯得很刺眼：接近80%的GDP集中在珠三角，其中，廣深兩大一線城市佔了將近一半；相比之下，粵東西北12個市只佔了20%左右。

廣東省省長馬興瑞向大會作政府工作報告時提出，「支持東西兩翼沿海經濟帶建設」。（廣東人大網）

如何解決珠三角與粵東西北的區域發展失衡問題？馬興瑞提出，「支持東西兩翼沿海經濟帶建設」、「建設好汕頭、湛江2個省域副中心城市，推動汕頭進一步煥發特區活力，促進湛江對接海南自由貿易港建設」。

廣東省體制改革研究會副會長彭澎表示，粵東西北地區是一個很大的增長潛力所在。現在廣東要加快構建「一核一帶一區」的新格局，粵東、粵西成為廣東省發展的東西兩翼，這就不是簡單地扶持粵東西北地區。

在2018年6月，廣東省委書記李希提出，廣東要以構建「一核一帶一區」的區域發展格局為重點，加快推動區域協調發展。將廣東的區域發展格局明確為：推動珠三角核心區優化發展；把粵東、粵西打造成新增長極，與珠三角城市串珠成鏈形成沿海經濟帶；把粵北山區建設成為生態發展區，以生態優先和綠色發展為引領，在高水平保護中實現高質量發展。

將在粵東粵西沿海地區集中布局重大產業項目

彭澎分析稱，粵東、粵西發展受限，是受到珠三角的虹吸效應影響，所以成了一個相對落後的地區。今後粵東、粵西的沿海地區，會有很大的發展潛力。

馬興瑞提出，2019年廣東將在粵東、粵西沿海地區，集中布局一批重大產業項目，大力發展臨港化工、海工裝備、海洋生物、海上風電等產業，推進南海油氣開採。支持汕頭臨港經濟區、汕尾高新區、陽江濱海新區、湛江東海島、茂名石化基地、潮州高新區、揭陽大南海石化工業區等建設。建設一批現代漁港和遠洋漁業基地。發展濱海旅遊、海島旅遊。

在2018年，隨著港珠澳大橋等相繼開通，粵港澳大灣區的「硬聯通」已經明顯加強。機制上的「軟聯通」將會是廣東接下來的重點工作。（資料圖片）

粵港澳大灣區建設成為首要任務

「舉全省之力推進粵港澳大灣區建設，在更高水平上擴大開放。」馬興瑞在對廣東2019年工作的十大部署中，粵港澳大灣區建設成為首要任務。彭澎稱，粵港澳大灣區建設，將會成為廣東經濟發展的一個重要增長點，廣東省對其推進力度也會加大。

在過去的2018年，隨著廣深港高鐵、港珠澳大橋的相繼開通，粵港澳大灣區的「硬聯通」已經明顯加強。機制上的「軟聯通」將會是廣東接下來的重點工作。

馬興瑞指出，廣東要推進與港澳在法律服務​​、金融、醫療、建築等領域的規則對接，提升市場一體化水平。推動設立粵港澳大灣區國際商業銀行。深入推進粵港澳合作辦學、合作辦醫，抓好港澳青年創新創業基地建設。規劃建設大灣區文化遺產旅遊路徑。促進灣區內人流、物流、資金流、信息流便捷有序流動，打造宜居宜業宜遊的優質生活圈，為港澳居民在廣東學習、就業、創業、生活提供更加便利的條件。

（《每日經濟新聞》）