【中美貿易戰】劉鶴抵美展開新一輪談判　內媒：三大細節內涵豐富

中美新一輪貿易談判即將展開，中國國務院副總理劉鶴率領的中方代表團已在當地時間周一（28日）下午抵達美國華盛頓。 有內地傳媒分析，從中方代表團抵達美國的時間點、美方及總統特朗普的反應上，可看到今次的談判「內涵相當豐富」。

據內媒《牛彈琴》分析，中方代表團是在周一抵達，「這一天，在中國北方，還是『小年』」。農曆新年即將來臨，中方在此時此刻仍派出高級別代表團赴美談判，足以表明誠意。此外，《新華社》對劉鶴的報道，曾部分提及代表團成員名單，《牛彈琴》認為最後的「等」別有深意，並引述消息人士指，「等」的後面實際上還包括有來自國家發改委、財政部、農業農村部、商務部、工信部、海關總署、藥監局、知識產權局等十多個部門的工作團隊。

特朗普在談判開始前就宣布談判結束後將會接見劉鶴。（視覺中國）

第二個細節是就在《新華社》報道劉鶴等人抵達美國後，白宮發言人桑德斯第一時間發表聲明，稱特朗普歡迎中方代表團的到來，同時又公布美方代表團的成員名單，「之所以說『很不尋常』，因為在一些觀察人士看來，在以往的中美磋商和美國對外談判中，美方發這樣的聲明，真的非常罕見。尤其是要考慮到，這一則聲明裏，還是特朗普總統親自表示『歡迎』！」

至於第三個細節就是美方代表團的重要成員之一、財政部長姆努欽在記者會上宣布，特朗普將在談判結束之後會接見劉鶴。特朗普在談判尚未開始就早早宣布會接見作為中方代表團團長的劉鶴，「在一些觀察家看來，或許也表明了美方對這次磋商的高度關注。」

內媒：中美貿易戰仍有三個關鍵

但《牛彈琴》同時認為，中美貿易戰仍有三點非常關鍵，第一就是「中方有壓力，美方壓力也不少」。報道承認中美貿易戰確實對一些中國企業和行業帶來負面影響，但美國同樣難以獨善其身，「最近美國股市劇烈震蕩，儘管白宮認定這是美聯儲幹的好事；但在大多數經濟學家看來，貿易戰愈演愈烈，嚴重影響了美國投資者的信心，如果這樣打下去，美國經濟也肯定會遭受重創」。

第二個關鍵是中美之間的博弈遠遠談不上「結束」，且未必會一帆風順。《牛彈琴》認為，就在劉鶴抵達華盛頓的同一天，美國向華為提出23項控罪，並尋求引渡孟晚舟，有相當明顯的政治目的，「一方面，美方公開歡迎中國代表團來美磋商；另一方面，也不排除在敏感時期，一些勢力故意在挑起事端」。

《牛彈琴》在最後指出，第三個關鍵就是「對中國來說，辦好自己事情更重要」。即使中美關係非常重要，中國以最大誠意透過對話磋商解決分歧，「但更重要的，還是辦好中國自己的事情，將改革開放進行到底」。對於最近的各種變化，中國要保持理性和平常心，展現成熟的大國心態。

（牛彈琴）