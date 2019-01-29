【華為孟晚舟被捕】環時：美國假借法律搞政治的鬼　華為不用怕

這周一（1月28日），美國司法部宣佈對華為提出23項刑事起訴，並向加拿大政府提出引渡華為首席財務官孟晚舟的請求。 對此，內地官媒《環球時報》於1月29日發表社評，指美國司法部部長的起訴書，猶如為政治打壓這隻老虎抹上一層法律的口紅，它根本擋不住老虎嘴裡露出的獠牙。

美國司法部為了起訴華為，居然請來商務部長、聯邦調查局局長、國土安全部長等多名高官出席並且助陣。（AP）

這篇文章題為〈美司法部起訴華為陣仗雖大心卻很虛〉，指美國如此歇斯底里地迫害華為這樣的高科技企業，這令中國人始料不及，也震動了全球商界。

《環時》稱，美國是全世界實力最強大的國家，卻傾國家資源打壓一家外國高科技企業，看來美國不在乎這樣做會對國際規則造成多大衝擊，產生什麼後果。

即便如此，社評對華為說，「既然來了，就不用怕。」全世界都能看得懂美國在假借法律搞政治的鬼，華盛頓其實心虛得很，例如美國司法部於周一起訴華為的新聞發布會，居然請來商務部長、聯邦調查局局長、國土安全部長等多名高官出席並且助陣：「不做虧心事，何須搞這麼大的陣仗對付一家『犯罪』的外國企業？」

因為，美國之前懲罰中國公司的方式很簡單，對它們「斷供晶片」就夠了。而美國打壓華為卻要兜這麼大圈子，原因在於華為自己手裡的知識產權多，與美國大公司形成交叉授權，它們利益的交融也更緊密。也因此，美國要想絞殺華為，難度大得多，若不傾國家之力，很難有機會扳倒。

當然，《環時》也認為，美國最終要證明華為有罪，亦非易事。期待華為真正做到不怯陣，不氣餒，尤其是在美方的多重打擊下不亂陣腳，爭取最大限度地減少損失，闖過眼前的這道坎。更重要的是，中國政府和中國社會都要在這個時候給予華為各種支持。

（環球網）