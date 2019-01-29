【官媒批宮鬥劇．分析】黨八股觀點離地　中央應正面反駁以阻歪風

北京市委機關報《北京日報》日前刊出專家評論文章，詳細說明宮鬥劇的五大「罪狀」，更有傳全國衞視均即時停播《延禧攻略》、《如懿傳》兩部宮鬥劇，引起爭議。 其實這類離地的「黨八股」評論文章遠遠脫離現實，中央要知道這種文章流行的話會不斷削弱其改革形象，兼且影響兩岸在文化層面加强統一的作用。

宮鬥劇禁播的傳言並非首次出現，去年也有傳無綫的重頭劇《宮心計2深宮計》在內地遭禁播，但之後該劇在內地熱播，事實粉碎了傳言。對於宮鬥劇禁播的傳言，這其實又是類似國進民退一類的假議題。

去年有傳《宮心計2深宮計》在內地遭禁播，但之後該劇在內地順利播放。（網絡圖片）

傳言反映民眾焦慮

去年曾引起激烈爭論的國進民退論之所以能一石激起千重浪，歸根究柢為社會在經濟轉型時刻瀰漫焦慮不安情緒，稍一磨擦即點燃引爆。而近日宮鬥劇禁播傳言流出，其背景也與國進民退論相似。國家廣播電視總局去年多次要求加強節目管理，又稱要「防止泛娛樂化」，需多出弘揚社會主義核心價值觀、中華優秀傳統文化的節目，弘揚主旋律，傳播正能量。這均引起民眾對於官方收緊創作自由的焦慮，難怪乎宮鬥劇禁播的傳言能一次又一次出現。

引起爭議的文章由中國傳媒大學一位博士生導師執筆，平情而論，其實民眾喜歡看甚麽，媒體、專家和創作人都有權評價，但將評價政治化，甚至上綱上綫，就顯然是過火了。而且要注意的是，有些專家評價一部作品時只有一個標準，這就是作品是否符合他們心目中的「政治正確」，這種評論角度未免太過狹隘。試想想，如果所有人都像專家們這麽「懂事」，那要這些專家幹甚麽。

大多數民眾都是平凡人，在每日勞碌後都需要娛樂一下減壓。就好像傳統上的北京相聲、東北二人轉、各地戲曲等等，這些民間娛樂的內容不是愛情就是小故事，當中也有不少帝王將相的故事，卻實實在在地滿足了民眾的娛樂需求。如果用一種最「政治正確」的角度來批判和禁止這些娛樂活動，恐怕以後民眾下班後就只能背誦《唐詩三百首》「取樂」了。

《後宮甄嬛傳》等宮鬥劇在台灣熱播，台灣人近年正通過這些古裝劇來鞏固對中國文化的嚮往與認同。（網絡圖片）

影響文化領域的兩岸統一作用

中央要知道這種「黨八股」文章流行的話，只會不斷削弱其改革形象。另一方面，宮鬥劇同樣在台灣熱播，台灣人近年正通過這些古裝劇來鞏固對中國文化的嚮往與認同。「黨八股」文章的影響擴大開去的話，還會影響兩岸在文化層面加强統一的作用。

這樣的文章不應該禁止或删除，而是應該反駁。這一次中央應該像去年處理國進民退論一樣，正面反駁這些假議題，以示站在民眾這一邊，而不是站在「黨八股」那一邊。