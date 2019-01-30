【官媒批宮鬥劇．分析】5大「罪狀」不符常識　慎防有人借題發揮

北京市委機關報《北京日報》日前批判宮鬥劇五大「罪狀」的專家文章，引發爭議，更有傳全國衞視均即時停播《延禧攻略》、《如懿傳》兩部宮鬥劇。 涉事文章上綱上綫，拿著政治正確的大棒大搞批判，其實運用一點常識就能看穿其謬誤，各大媒體應及早發聲批判這種錯誤論調，慎防有人將此事借題發揮。

題為《宮廷文化的負面影響不容小覷》的涉事文章列舉了宮鬥劇五大「罪狀」，其一是「熱衷追崇皇族生活方式，使之成為流行時尚」；其二是「精心演繹『宮鬥』情節，惡化當下社交生態」；其三是「不吝美化帝王臣相，淡化今朝英模光輝」；其四是「宣揚奢華享樂之風，衝擊克勤克儉美德」；其五是「片面追逐商業利益，弱化正面精神引導」。

涉事文章批評宮鬥劇「熱衷追崇皇族生活方式」、「不吝美化帝王臣相」等。圖為《如懿傳》劇照。（網絡圖片）

所謂五大「罪狀」不符常識

縱觀這五大「罪狀」，其核心立足點就是官方的政治正確，即是否符合其社會主義核心價值觀，並以其狹義界定的核心價值觀來作為衡量文藝作品是否正確的唯一標準。這種評論方式將文藝批評政治化，上綱上綫，拿著政治正確的大棒再搞文化大革命的那套政治批判，顯得與當代文化氛圍格格不入。

有一點常識的人都會明白，宮鬥劇是根據古代宮廷歷史為背景而創作出來的虛幻故事，傳統宮廷的勾心鬥角固然不值得提倡，但沒有人會傻到把虛幻當成現實。試想想，平民百姓或權位低的人在古代往往受盡欺凌，一般民眾又豈會願意倒退回封建時代？這五大「罪狀」簡直連最基本的常識判斷都過不了關。

優秀的宮鬥劇製作精良 文化價值高

況且《甄嬛傳》、《延禧攻略》、《如懿傳》等宮鬥劇，也並非如官媒文章所批判的那般不堪。這些作品製作精良、劇情有趣，折射出社會冷暖和複雜人性。其人物設定也無不是在被壓抑的生存環境中堅強求生，保持了人性中最善良的一面。而在《延禧攻略》中，女主角魏瓔珞更以其智慧、勇氣，掌握自己的命運，最終獲得皇貴妃的頭銜，簡直是生動的女性主義教材。

在《延禧攻略》中，女主角魏瓔珞以其智慧及勇氣掌握自己的命運，獲取成功，簡直是生動的女性主義教材。（微博）

這些作品之所以能風靡中國乃至全球華人，恰恰說明它們接地氣，深入了生活。至於宮鬥劇的宮廷布置、衣著搭配、生活起居也都充滿中國傳統文化的元素，是活生生的文化展覽。優秀的宮鬥劇所反映的文化價值並不比那些主旋律劇差，其製作之精美更是遠勝那些粗製濫造的抗日神劇。

優秀的宮鬥劇製作精良，衣著搭配均經精心設計。圖為《延禧攻略》部分角色衣著。（網絡圖片）

及早批判錯誤論調 慎防有人借題發揮

有人認為，《北京日報》刊登的文章只是一家之言，各大媒體一起來報道它其實是過分重視，小題大做，更在無形中放大了這些「黨八股」論調。況且目前內地仍然能夠看到《延禧攻略》等宮鬥劇，可見這篇文章的影響力並非想像般大。

不過若媒體對這種錯誤論調不理不睬，當真有人藉此事借題發揮，有官員真的停播了宮鬥劇及所有不符合主旋律的作品，屆時將對中國的文化發展、創作自由等方面造成巨大破壞。在此前的「民營經濟退場論」事件中已經有過先例，中共高層需要直接回應才能消除民眾疑慮，難道還要讓這類事件重演嗎？