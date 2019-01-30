解放軍報專訪錢七虎透玄機　暗示中國國防工程可抵禦核武攻擊

今（30）日，中國解放軍報刊登了一篇名為「錢七虎教授：國防工程是國家安全的重要屏障」的文章，並稱「中國軍事專家已解決了核武器爆炸等防護技術，似乎暗示中國的國防工程已可以抵禦核武攻擊。」

陸軍工程大學教授錢七虎指出，國防工程是國家安全的重要屏障。（解放軍報）

錢七虎是2018年度國家最高科學技術獎獲得者、防護工程專家、中國工程院首屆院士，從事防護工程研究和人才培養工作60餘年，建立了中國現代防護工程理論體系。

錢七虎在訪問中說，目前，中國已解決了核武器空中、觸地、鑽地爆炸以及新型鑽地彈侵徹爆炸等若干工程防護關鍵技術難題。

至於中國為何要側重建構防禦體系，錢七虎解釋，現階段，中國的軍事戰略，仍是不打第一槍，所以防護工程更加重要；而中國的國防工程，尤其是地下防護工程，是國家積極防禦戰略的基石，是國家安全的最後一道防線，也是和平環境的重要保障。

圖為今日解放軍報針對錢七虎教授的專訪。（解放軍報）

他又說，隨著衛星偵察監視技術發展、精確制導武器的應用、配備智慧引信的鑽地導彈命中率、鑽地能力和破壞力也愈來愈強，都對防護工程帶來更大挑戰。

錢七虎又舉例說明，最近有國家測試高超音速飛彈，突防能力強，號稱任何反導系統都防不住它，而當中途攔截的反導系統失效後，地面及地下防護工程的作用就凸顯出來。

據悉，錢七虎所指的應該是俄羅斯。去（2018）年底，俄羅斯公布成功試射「先鋒」（Avangard）高超音速滑翔飛彈，據報其彈頭能夠以音速20倍飛行，可以突破全球現有所有反導系統。