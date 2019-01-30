【劉鶴領銜】「中國經濟50人論壇」換屆　中證監方星海等10人加入

內地媒體30日報道稱，有「中國經濟學界頂級智庫」之稱，由國務院副總理劉鶴等人領銜的「中國經濟50人論壇」近日完成最新一次換屆，包括中財辦副主任廖岷、中國證監會副主席方星海等10位年輕官員或學者加入。

中國經濟50人論壇第82次內部研討會1月20日在北京科技會堂舉行。（論壇網站）

按照「中國經濟50人論壇」章程，論壇成員每五年會進行一次換屆。日前，該論壇學術委員會成員樊綱在論壇第82次內部研討會上通報了第四屆論壇成員換屆選舉的結果。

換屆後的「中國經濟50人論壇」中有40人未發生變化，包括國務院副總理劉鶴、國務院研究中心研究員吳敬璉、中國人民銀行行長易綱、銀保監會主席郭樹清、博鰲亞洲論壇副理事長周小川等人仍在其中。

而新進成員包括：證監會副主席方星海，中財辦副主任、財政部副部長廖岷，中國財政科學研究院院長劉尚希，人大副校長劉元春，外匯局副局長陸磊，央行研究局局長徐忠，社會科學院經濟研究所副所長、國家金融與發展實驗室副主任張曉晶，中財辦宏觀局副局長張曉樸，北大國發院院長姚洋，國務院發展研究中心辦公廳主任余斌等。

第四屆中國經濟50人論壇成員名單。（新浪財經）

據了解，「中國經濟50人論壇」是由中國著名經濟學家於1998年在北京共同發起組成的非官方、公益性學術組織。宗旨是為中國經濟發展與改革等重大問題獻策獻力。中央及有關部門曾多次委託該論壇進行專題研究，聽取論壇專家的意見與建議，並做出重要批示。

（綜合報道）