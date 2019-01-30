網傳高鐵依賴日本螺絲　官方：佔量極少、發明者從中國榫卯獲靈感

有內媒指高鐵是中國「新四大發明」之一，不過近日官方「上海辟謠」平台就提到，網上流傳一篇「揭發式」文章，題為〈一顆螺絲都依賴日本揭開高鐵自主知識產權的遮羞布！〉（下稱〈遮羞布〉），文章指中國高鐵大量使用日本製防鬆螺絲，並進而質疑中國高鐵的「自主知識產權」講法。 涉事文章至遲於去年5月流傳網絡，當時亦引起哄動。事隔多月後，「上海辟謠」與內地《澎湃新聞》於1月30日刊登專文反駁。

Nippon.com原文。（網頁截圖）

「上海辟謠」綜合此前報道，指〈遮羞布〉一文內容大量引用日本網站nippon.com於2011年12月所刊文章，該文題為〈日本「獨此一家」HardLock工業永不鬆動的螺母〉。「上海辟謠」認為，nippon.com原文僅是介紹和宣傳HardLock螺絲，但「並未對任何其他品牌進行攻擊或詆毀」。

Hardlock社長：仰望住吉大社牌坊獲靈感

「上海辟謠」稱，〈遮羞布〉「添油加醋」之餘，還刪掉nippon.com原文一段，而該段提到發明者、HardLock社長若林克彥指，其製作靈感來自「仰望（住吉大社）入口處高大的牌坊」：「腦中突然閃過『揳進那種楔子就不會鬆動』的想法」。根據這一點，「上海辟謠」解讀為：「稍有常識者就能發現，這位發明人其實是從中國的榫卯結構中獲得了創意。」

「上海辟謠」一文首先表示世上沒有「永不鬆動」的螺絲，繼而引述原同濟大學鐵道與城市軌道交通研究院副院長羅雁雲所言，指中國高鐵零件選用以「性能最優化」為目標，如以「採用了國外的一些零件」為由，借此打擊中國高鐵的自主知識產權，純屬別有用心。

中國高鐵。（視覺中國）

+ 5 + 4 + 3

強調「完全沒必要依賴日本技術」

該文又引用高鐵科普作家「鐵路觀察」所撰文章，指中國早就掌握研發和製造防鬆緊固件的核心技術，完全沒必要依賴日本技術。中國高鐵目前只有少部分使用「HardLock螺絲」，源於中車青島四方股份公司與日本企業合作，產品使用該款螺絲，總量只佔不足1%，而且並非不可替代。

至於據官方「人民網」則報道，「復興號」高鐵實現「中國創造」，由整體設計以及車體、轉向架、牽引、制動、網路等關鍵技術都是由中國「自主研發」，具有完全自主知識產權。在高速動車組254項重要標準中，中國標準佔84%。