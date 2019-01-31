回應中國威脅論　環時：美國遭中國攻撃的可能性遠低於被行星撃中

美國官員近期不時指美國將面臨中國的威脅，中國官媒《環球時報》昨日（30日）刊文指，美國遭到中國攻擊的可能性遠遠小於美國被一顆毀滅性小行星擊中的機率。

對於美國的「中國威脅論」，環時表示開始有些「邪教化」了。（資料圖片）

評論指，美國是世界上最強大的國家，但也是自稱受到威脅和被滲透最多的西方國家，這是違反常識的，並只會讓人覺得美國在安全上相當神經質。評論更強調，美國遭到中國攻擊的可能性要遠遠小於美國被一顆毀滅性小行星擊中的機率，直言「如果美國覺得構建攔截毀滅性小行星的系統是瞎花錢，防範中國的導彈系統其實更荒唐」。

對於美國參議院軍事委員會主席英霍夫早前指，中國在南沙島礁的建設像是在「為第三次世界大戰做準備」，評論直指英霍夫有點像激進的「鍵盤俠」，又批評美國參議院軍事委員會的作用「看來就是忽悠美國公眾」，美國的「中國威脅論」不能不說開始有些「邪教化」了。

文中指以美國超級的軍事實力，「誰主動向美國發動進攻，難道不是自招毀滅嗎？如果連美國都怯於向比它弱得多的核國家發動攻擊，反過來那些國家攻擊美國的膽量又從何而來呢」。文章又反問美國人「是在技術上確保美國安全的萬無一失容易做到，還是緩和與它眼中『對手』國家的緊張關係而確保軍事衝突不會發生更容易做到呢？」