【一帶一路】英媒：中國建議削近半成本　冀保馬國200億鐵路項目

1月31日，英國路透社援引兩名消息人士，指中國就總值200億美元的鐵路項目，向馬來西亞提出成本將近減半的方案，以挽救其在東南亞基建規劃的旗艦項目，但馬來西亞政府的講法各自矛盾，令結果懸而未決。 馬來西亞首相馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad）周二（29日）主持土著團結黨最高理事會會議後，表示政府仍未決定會否終止東海岸鐵路計劃（East Coast Rail Line，ECRL），並稱仍與中國政府商議此事。

2018年8月20日，馬來西亞首相馬哈蒂爾訪華，宣布獲得中方諒解，取消數以百億計美元中馬合作項目。（資料圖片）

路透社指，其中一名熟知談判的消息人士稱：「如果這只關乎成本，中國已提出龐大的成本削減，多達近一半。」報道所引述消息人士又透露，承建商中國交建提出，針對總值163.9億的建造成本，削減高達一半，至於利息開支和土地收購則構成餘下成本。

消息人士又指，即使中方提出折扣，馬哈蒂爾政府本月決定取消合約。不過除了馬哈蒂爾本人指談判仍在進行中，馬來西亞財政部長林冠英於周三（1月30日）稱，馬國現正尋求對華更多會談。

華外交部：不掌握具體情況

中國交建於去年7月3日接獲林冠英指示，叫停包括工程、採購、施工和調試的東海岸鐵路計劃，總值200億美元。公司需要暫停所有施工，直至另行通知，等待審查完畢。

該鐵路項目於2017年啟動，由前首相納吉促成其事。該項目一直受困於飛漲成本、缺乏透明度和巨大債務風險，其時反對派包括馬哈蒂爾均指責納吉，認為他向中國出賣馬來西亞主權。

另外中國外交部發言人耿爽本星期就該項目回應，指他看到了有關報道，但對有關具體情況還不掌握，中國和馬來西亞一直就有關事宜進行溝通。