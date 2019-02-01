內蒙原副主席白向群受賄、內幕交易案開庭　內媒：落馬官員股神

十九大後內蒙「首虎」、內蒙古自治區人民政府原副主席白向群受賄、貪污、內幕交易、泄露內幕信息一案，周四（31日）在大連市中級人民法院開審，庭上披露了更多有關白向群透過「炒股」獲利的詳情，更被指是「落馬」官員的股神，案件將擇期宣判。

十九大後內蒙「首虎」、內蒙古自治區人民政府原副主席白向群受賄、貪污、內幕交易、泄露內幕信息一案日前開審。（中新社/資料圖片）

據檢方指控，白向群在1999年至2018年間，利用職務上的便利，為相關單位和個人在配置煤炭資源、開發地產、承攬建築工程和職務調整晉升等提供幫助，索取、非法收受他人給予的財物，共計折合逾8515萬元（人民幣．下同）。

此外，檢方還提出兩項與股市有關的指控，十分引人注目。檢方指控，白向群在2010年10月至2015年2月間，從相關股票內線資訊知情人士處，非法獲取內線資訊，在內線資訊敏感期內指使他人買入上述股票，累計成交金額共計逾4256萬元，非法獲利共計逾1717萬元。他還被指控洩露內線資訊，進一步讓其他人在內線資訊敏感期內買入股票，累計成交金額共計逾4308萬元，非法獲利共計逾4052萬元。

據內媒《中國青年報》旗下微信公眾號「海運倉內參」指，從貪腐的金額上來看，白向群無疑算得上是一名巨貪，而在另一個角度上，透過炒股大量獲利，白向群也算得上是落馬官員裡的一名股神。

文章指，因炒股被控犯罪的官員，白向群不是第一個。不過，和其他人相比，白向群是這類官員中行政級別相當高的。此外，大多數以內線交易在股市上獲利的官員，都任職於與股市直接或間接相關的機構，而白向群這類本職與股市並無直接關聯的地方大員，涉及內線交易的新聞，顯得屈指可數。

2018年下半年以來，已有三位「股神」副省長受審，包括貴州省原副省長王曉光、安徽省原副省長周春雨及安徽省委原常委、省人民政府原副省長陳樹隆。（左至右，網上圖片）

據資料顯示，2018年下半年以來，已有三位「股神」副省長受審。重慶市第一中級人民法院2018年12月20日一審公開開庭審理了貴州省原副省長王曉光受賄、貪污、內幕交易一案。在被控內幕交易罪中，王曉光利用內幕信息，買入相關股票，累計成交金額共計逾4.9億元，盈利共計逾1.6億元。

而山東省濟南市中級人民法院2018年10月25日亦一審公開開庭審理了安徽省原副省長周春雨受賄、隱瞞境外存款、濫用職權、內幕交易一案，案件將擇期宣判。檢方指，周春雨作為股票交易內幕信息的知情人員，在內幕信息敏感期內買入相關股票，累計買入金額人民幣逾2.7億元，非法獲利逾3.5億元。

福建省廈門市中級人民法院2018年7月27日則一審公開開庭審理了安徽省委原常委、省人民政府原副省長陳樹隆受賄、濫用職權、內幕交易、泄露內幕信息一案。根據指控，陳樹隆通過內幕交易，累計成交金額1.213億元，非法獲利共計1.375億元；泄露內幕信息給他人，累計成交金額3205.83萬元，非法獲利3031.17萬元。為自己和他人通過內幕交易獲利高達1.678億元。