富士康據報暫緩於美國設廠　環時：證經濟規律不為政治伴舞

富士康早前據報正重新考慮投資高達100億美元的美國威斯康辛州液晶顯示器（LCD）工廠的生產計劃，主要招聘職位則由先前承諾的1.3萬個製造業職位，改為工程師和研發人員。 中國官媒《環球時報》昨天（1月31日）發表社評指出，富士康的轉變反映美國重振製造業環境的真實冷暖，表明經濟規律不會為政治長期伴舞。文章更直指美國人工成本高，組織材料和配件亦不如中國容易，若富士康真的去開「世界第八大奇蹟」級別的液晶顯示器工廠，「那可真是見了鬼了」。

2018年6月，特朗普出席鴻海集團在美建廠動土儀式，與郭台銘同框。（視覺中國）

文章指出，富士康變卦的消息令美國輿論熱議，這個美國總統特朗普親自剪綵的項目是否是一個騙局，對現任政府要把製造業帶回美國的承諾亦產生新一輪質疑。重振美國製造業是白宮這兩年力推的經濟計劃，每個新建或回流美國的製造業項目都被政府大書特書，表現消極的企業則受到批評，比如哈利電單車去年6月遷出美國，通用汽車去年11月宣布關閉幾家工廠，都遭到白宮抨擊。

文章續指，富士康的液晶顯示器工廠是這一輪重振美國製造業的旗幟性項目，如今它可能從一個龐大藍圖迅速萎縮成一個小得多的研究項目，反映了美國重振製造業環境的真實冷暖，表明經濟規律不會為政治長期伴舞。文章稱，利益是全球化的最大驅動力，美國的人工成本居全球前列，組織上游材料和配件又遠不如在中國這樣的市場容易。若威州政府不斥巨資埋單，富士康還真的去開「世界第八大奇蹟」級別的液晶顯示器工廠，只圖美國給它發一張獎狀，「那可真是見了鬼了。」

文章指出，中國作為世界工廠的完備條件是經年累月而成，極少有其他市場與中國媲美。圖為富士康中國生產線上的工人。（資料圖片）

指白宮已為重振製造業盡力

文章進一步指出，中國作為世界工廠的完備條件是經年累月而成，有相當先進的基礎設施、世界最完整的零配件配套能力、受基礎教育水平高且勤奮守紀律的產業工人大軍，以及穩定的政治環境，極少有其他市場與中國媲美。文章呼籲美國「必須按照經濟規律辦事」，認為美國作為高度發達的經濟體，失去中低端製造業是無法抗拒的趨勢，中國沿海地區亦是如此。

文章最後強調，製造業會循著經濟要素的變化軌跡在全球「流竄」，振興製造業不能通過政治手段實現，而需努力促成經濟要素條件與輪流轉的「風水」最大限度地契合。現任美國政府已經為重振製造業盡力了，但勢比人強，富士康項目的驟變會造成政治上的難堪，希望美國汲取教訓，更加尊重經濟規律，將比「硬撐下去」更有智慧。

（環球時報）