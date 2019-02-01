【秦嶺違建別墅案】補鑊？　西安秦嶺生態環保管理局揭牌成立

秦嶺違建別墅案觸發陝西官場大地震，前省委書記趙正永、西安市國土局前局長田黨生、環保局前局長羅亞民等相繼落馬，甚至連秦嶺辦副主任王聰林等31名基層官員亦陸續遭查處。 據《西安日報》報道，新政府工作部門「西安市秦嶺生態環境保護管理局」在周四（1月31日）正式揭牌，黨組書記是前西安市秦嶺保護辦黨組書記邢宏鋒。 西安市秦嶺生態環境保護管理局的成立，令人聯想是「補鑊」措施之一，與去年底新成立的「陜西省生態環境廳」同一性質。

陝西前省委書記趙正永涉秦嶺違建別墅案落馬。（資料圖片）

報道指，該局劃入市級相關部門有關秦嶺生態環境保護的職責，以強化監管。例如西安市秦嶺生態環境保護管理委員會改組成「市委」後，辦公室就設在管理局。據《西安市機構改革實施方案》，該局作為市政府工作部門，將承擔市委秦嶺生態環境保護管理委員會的日常工作，進一步整合秦嶺生態環境保護力量，建立沿山區縣與部門之間、部門與部門之間、部門與執法單位之間的溝通聯絡、資訊共享機制，形成條塊結合、職責分明的保護機制。

西安市副市長楊廣亭有在當天的揭牌儀式上發言，他強調要「以最堅定的決心、最堅決的態度、最有力的措施，努力實現秦嶺生態環境保護源頭防治、標本兼治」。

（西安日報）